Cruzeiro x Democrata-GV: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
As equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela quarta rodada do Mineiro
Embalado com a goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o Cruzeiro irá enfrentar o Democrata-GV na noite desta quinta-feira (22), pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. As equipes irão jogar às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time formado praticamente por jovens. Em seguida, fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.
Depois de usar os titulares na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o técnico Tite irá escalar novamente uma equipe repleta de reservas e garotos.
Apesar de escalar uma equipe completamente alternativa, o Cruzeiro poderá promover uma estreia. Gerson, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, pode fazer sua primeira partida com o uniforme celeste.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Democrata-GV
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X DEMOCRATA-GV
CAMPEONATO MINEIRO- 4ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e GETV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ronei Candido Alves
🚩 Assistentes: Magno Lira e Weyder Marques
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), João Marcelo, Bruno Alves e Kauã Prates; Japa, Ryan Guilherme, Rodriguinho e Vitinho; Kaique Kenji (Arroyo) e Chico da Costa.
DEMOCRATA-GV (Técnico: Wladimir Araújo)
Thúlio; Lucas Evangelista, Rafael Klei, Henrique Garbelini, Bryan; Marcelino, Luiz Henrique, Bernardo Diniz, Dudu Pedrotti; Bismarck, Giovanni Cargnano
