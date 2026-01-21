menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopinha

Cruzeiro vence o Grêmio de virada e é o primeiro finalista da Copinha

A Raposa volta à decisão da Copinha depois de dois anos

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/01/2026
23:31
Cruzeiro x Grêmio (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Cruzeiro x Grêmio (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Em uma partida muito movimentada em Taubaté, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (21) e garantiu seu lugar na final da Copinha. Agora, a Raposa espera o vencedor de Ibrachina e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta, às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo?

A partida começou animada em Taubaté. Em apenas dez minutos, os dois times marcaram. Harlley abriu o placar para o Grêmio e Baptistella empatou para os mineiros. Entretanto, aos 26 minutos, em ótima finalização de fora da área, o camisa 9 gremista fez 2 a 1.

No segundo tempo, a equipe de Belo Horizonte partiu para cima e conseguiu o empate com Eduardo Pape. Já na reta final, Murilo alçou bola com veneno na área, ela passou por todos e morreu no fundo do gol.

Cruzeiro x Grêmio (Foto: Igor Garcia/Cruzeiro)
Cruzeiro x Grêmio (Foto: Igor Garcia/Cruzeiro)

1º tempo

A partida começou aberta em Taubaté, com as duas equipes partindo para o ataque. O jogo franco foi melhor para o lado gaúcho. Aos cinco minutos, Rayan cruzou, João Borne escorou e o camisa 9 Harlley, sozinho, chutou forte para fazer 1 a 0.

Entretanto, três minutos depois veio o empate celeste. Baptistella aproveitou perigo mal afastado pela zaga e chutou no canto direito. Ele acertou a trave, mas a bola caminhou pela linha até que o goleiro João Victor pulou por cima da bola. O árbitro Gabriel Bispo deu gol e os auxiliares concordaram com a decisão, apesar da reclamação dos gremistas.

A virada quase veio em tabela entre Batpistella e Rayan Lelis, mas a finalização desviou na defesa. Porém, depois de 15 minutos de pura intensidade, as duas equipes passaram a controlar melhor a posse de bola.

Aos 28 minutos, no entanto, o camisa 9 tricolor recolocou sua equipe na frente. Após jogada em velocidade, Harlley recebeu da entrada da área e chutou cruzado com o pé direito para fazer 2 a 1.

Liderados por Fernando, o Cruzeiro buscou em jogadas em velocidade o empate, mas os jogadores pecavam no último passe.

2º tempo

Em busca do empate, a Raposa voltou dos vestiários partindo para o ataque. Do outro lado, o Tricolor apostou nos contra-ataques na busca por matar o jogo de vez. Mas diferente do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, o jogo ficou fechado na etapa complementar.

Em contra-ataque veloz de Rayan pela direita, o jogador cruzou com perigo na direção de Borne, mas Kaiquy Luiz afastou o perigo. A resposta celeste veio com jogada pela esquerda, que terminou em chute de Fernando em cima da defesa.

O Cruzeiro chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado. Baptistella cobrou escanteio pela direita, Rhuan Gabriel cabeceou para o meio da pequena área e Kelvin colocou a bola no fundo do gol, mas a bola havia saído.

Instantes depois, Eduardo Pape fez um golaço, e esse foi validado. O meio-campista pegou sobra de bola afastada pela defesa gremista e chutou forte com o pé direito no canto esquerdo de João Victor, que nada pôde fazer.

Principal nome da equipe, o atacante Fernando foi fundamental no terceiro gol, apesar de não ter marcado ele. Murilo alçou bola na área, o camisa 9 subiu, não tocou nela, mas enganou o goleiro. Cruzeiro 3 a 2. Aproveitando o bom momento, Rhuan Gabriel cobrou falta de longe e exigiu boa defesa de João Victor.

✅Ficha técnica

GRÊMIO x CRUZEIRO
COPINHA - SEMIFINAL

📍 Local:  Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté-SP
🥅 Gols: Harlley (GRE) 2x; Baptistella (CRU), Eduardo Pape (CRU), Murilo (CRU)
🟨 Cartões amarelos:  Eduardo Pape (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo
🚩 Assistentes: Giovanni Crscêncio e Eduarda Gomide Rubio

⚽ESCALAÇÕES

GRÊMIO: João Victor; Vitor Ramon (Rogério), Nathan, David Brendo, Pedro Gabriel; Artur Júnior, Harlley (Smiley), João Borne (Adrielson); Danillo (Benjamin), Fellipe Magalhães, Ryan (Valeije).
(Técnico: Fernando Garcia);

CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William (Gustavinho); Murilo, Eduardo Pape, Rhuan Gabriel; Rayan (Pablo), Baptistella, Fernando
(Técnico: Mairon César)

