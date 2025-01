O meia Matheus Pereira foi o único jogador do Cruzeiro a se despedir de Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira da equipe após tropeço em casa. O camisa 10 lamentou a saída do treinador com uma postagem nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Os números de Fernando Diniz pelo Cruzeiro

- Muito obrigado por tudo champs, por toda dedicação e empenho sua e toda tua comissão desde o primeiro dia que você chegou aqui e se doaram por todos nós e pelo clube. Infelizmente o nosso trabalho junto foi interrompido. Mas tenho a certeza e torço muito para que você continue sempre tendo sucesso. Você é fenômeno champs - escreveu o jogador.

O restante do elenco, no entanto, não se manifestou sobre a demissão de Diniz. Alguns postaram imagens de treinamento e outros assuntos nas redes, mas nada com relação à saída do treinador após 20 jogos disputados e um aproveitamento de 35%.

continua após a publicidade

De acordo com o "ge", Matheus Pereira sempre teve boa relação com o comandante. Ele, inclusive, era um dos jogadores que defendia o treinador no vestiário, além de sua filosofia de jogo conhecida como "Dinizismo".

Veja a publicação de Matheus Pereira para Fernando Diniz

Matheus Pereira é o único jogador do Cruzeiro a se despedir de Diniz publicamente - Foto: Reprodução/Instagram

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Fernando Diniz do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a saída de Diniz na segunda-feira após a equipe empatar com o Betim, em casa, pelo Campeonato Mineiro. A passagem de Diniz pelo Cruzeiro durou apenas quatro meses (ele tinha contrato até dezembro) e termina com resultados decepcionantes.

continua após a publicidade

➡️ Fernando Diniz atinge três demissões em um ano

Foram 20 jogos no comando da equipe, com apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, um aproveitamento de 35%. O próprio treinador reconheceu que o desempenho foi “muito ruim”. E ele foi muito vaiado pela torcida celeste nos dois últimos jogos.

Diniz assumiu a Raposa em setembro do ano passado, substituindo Fernando Seabra. A estreia foi com empate por 1 a 1 com o Libertad, no Mineirão, dia 26, resultado que classificou a equipe para a semifinal da Copa Sul-Americana. Mas a primeira vitória veio somente na sétima partida: 1 a 0 sobre o Lanús, em Buenos Aires, dia 30 de outubro, que valeu vaga na final da Sul-Americana.