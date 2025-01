Filha de Renato Gaúcho brinca com possibilidade de acerto do pai com Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na manhã da última segunda-feira (27) a demissão do treinador Fernando Diniz. Com a mudança, o cargo de técnico no clube celeste se encontra vago e o principal nome especulado é o de Renato Gaúcho. Os rumores ganharam força após uma interação da filha dele, Carol Portaluppi, com uma seguidora nas redes sociais.

A influenciadora postou uma foto nos stories do Instagram assisitindo um filme na própria casa, no Rio de Janeiro. Foi então, que uma seguidora interagiu com a postagem e alegou que Carol poderia estar em Minas. Em tom de humor, a filha de Renato repostou a mensagem rindo da situação.

Carol Portaluppi compartilhou interação com seguidora nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Renato Gaúcho no Cruzeiro?

O treinador é um possível substituto para Fernando Diniz no comando da equipe celeste. A diretoria do Cruzeiro já tem conversas avançadas para chegar a um acerto com Renato Gaúcho. O último clube que o técnico comando foi o Grêmio de 2024. Ele deixou o clube em dezembro do ano passado, após um amargo 14ª lugar no Brasileirão.

A possível chegada de Renato ao Cruzeiro aconteceria após o fim do vínculo com Fernando Diniz, que deixou o comando após o empate por 1 a 1 com o Betim, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, no último sábado (25). Com a saída do clube mineiro, o técnico acumulou a terceira demissão em menos de um ano.