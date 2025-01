Renato Gaúcho não responde e Cruzeiro pensa em outros nomes

A demora do técnico Renato Gaúcho em responder à proposta feita na segunda-feira (27) faz com que a diretoria do Cruzeiro passe a pensar em outros nomes para assumir o comando técnico da equipe nesse início de temporada. O português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, da Arábia Saudita, já foi sondado pela SAF celeste, segundo divulgado pelo “ge”.

Após a troca de propostas na segunda-feira (27), o Cruzeiro aguardava uma resposta de Renato Gaúcho para a manhã desta terça-feira (28), mas ele não chegou. A primeira pedida do treinador assustou o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, que fez uma contraproposta, considerada o máximo que o Cruzeiro ofereceria. No Grêmio, o salário do treinador girava em torno de R$ 1,5 milhão por mês.

Diante da situação, a diretoria celeste passou a procurar por outros nomes, até como forma de pressionar Renato Gaúcho a dar uma resposta positiva. O português Luís Castro é um deles. Sem clube desde que foi demitido do Al-Nassr em setembro, o ex-técnico do Botafogo chegou a negociar com Atlético-MG e Santos na virada do ano, mas não houve acordo com nenhum deles. Luís Castro continua recebendo salário do clube árabe até junho, desde que não assine novo contrato.

O português Luís Castro também está na mira do Cruzeiro para lugar de Fernando Diniz (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Outro português que interessa ao Cruzeiro é Vasco Matos, técnico do Santa Clara, de Portugal, clube que pertence ao empresário Bruno Vicintin, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo site Central da Toca, do jornalista Samuel Venâncio.

Renato Gaúcho continua sendo o preferido do Cruzeiro para comandar equipe

Renato Gaúcho ainda é considerado pelo Cruzeiro o favorito para substituir Fernando Diniz, demitido na segunda-feira (27), após começar a temporada com resultados ruins, semelhantes aos obtidos nos últimos meses de 2024. Renato Gaúcho, de 62 anos, está sem clube desde dezembro do ano passado, quando terminou o vínculo com o Grêmio, que comandava desde setembro de 2022.