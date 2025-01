Itabirito e Cruzeiro enfrentam nesta quinta-feira (30), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A bola às 19h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte (MG), com transmissão exclusiva do Premiere. O Cabuloso tem quatro pontos e ocupa a liderança do grupo C, enquanto o time mandante está com um ponto no grupo B. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Itabirito e Cruzeiro (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Itabirito x Cruzeiro

4ª RODADA- CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Independência, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães;

🚩 Assistentes: Pablo Almeida Costa e Ricardo Junio de Souza;

🖥️ VAR: Wagner Reway.

➡️ Torcedor do Cruzeiro está ansioso pelo primeiro gol de Gabigol

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ITABIRITO (Técnico: Cícero Junior)

Rodolfo Castro; Daniel Fagundes, Jamerson, Victor Salinas, Bryan; Serginho, Gustavo Crecci, Ramon, Bruno Menezes; Léo Reis e Jô.

continua após a publicidade

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Dudu (Bolasie) e Gabigol.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro