Renato Gaúcho é o favorito para suceder o demitido Diniz no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a saída do técnico Fernando Diniz na manhã desta segunda-feira (27), após reunião da diretoria com o treinador. A situação de Diniz no clube, que não era boa desde o final do ano passado, piorou muito com os tropeços no Campeonato Mineiro, como a derrota para o Athletic, no dia 22, em Brasília, e o empate por 1 a 1 com o Betim, sábado (25), no Mineirão. Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio em dezembro, deverá ser o novo treinador da Raposa.

A passagem de Diniz pelo Cruzeiro durou apenas quatro meses (ele tinha contrato até dezembro) e termina com resultados decepcionantes. Foram 20 jogos no comando da equipe, com apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, aproveitamento de 35%. O próprio treinador reconheceu que o desempenho foi “muito ruim”. E ele foi muito vaiado pela torcida celeste nos dois últimos jogos.

Diniz assumiu a Raposa em setembro do ano passado, substituindo Fernando Seabra. A estreia foi com empate por 1 a 1 com o Libertad, no Mineirão, dia 26, resultado que classificou a equipe para a semifinal da Copa Sul-Americana. Mas a primeira vitória veio somente na sétima partida: 1 a 0 sobre o Lanús, em Buenos Aires, dia 30 de outubro, que valeu vaga na final da Sul-Americana.

Demissão de Diniz chegou a ser anunciada em dezembro

A perda do título para o Racing, na decisão em Assunção, e as más apresentações da equipe no Brasileiro, que impediram o Cruzeiro de garantir classificação para a Libertadores deste ano, abalaram a confiança do torcedor no trabalho de Fernando Diniz.

A demissão do técnico foi anunciada pela imprensa no início de dezembro, mas uma reunião de Diniz com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, no dia 9, após a última rodada do Brasileiro, garantiu a permanência do treinador para a temporada 2025.

No entanto, os maus resultados continuaram neste ano, mesmo com a chegada de nove reforços, entre eles Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Marquinhos e Bolasie. Nos Estados Unidos, pela FC Series, o Cruzeiro empatou com São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0). No Mineiro, com time reserva venceu o Tombense por 1 a 0 e, com os titulares, perdeu para o Athletic (1 a 0) e empatou com o Betim (1 a 1).