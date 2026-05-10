Artur Jorge vê evolução no Cruzeiro em vitória contra o Bahia

O técnico Artur Jorge destacou a evolução da equipe do Cruzeiro depois da vitória por 2 a 1 contra o Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante destacou que a equipe, novamente, compreendeu rapidamente o jogo.

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– Fomos uma equipe que desde o início, mostrou a que vinha. Com uma grande personalidade. Gostei do comportamento dos jogadores, aquilo que foi a capacidade de compreender o jogo e o que taticamente foi necessário fazer. Satisfeito por isso. É uma evolução. Temos que fazer coisas melhores, mas estou satisfeito com o resultado – analisou.

– Valorizar os jovens jogadores. Fazem parte de um todo, a importância de ter 36 ou 18 anos, não é relevante. O importante é que entendam o que o Cruzeiro precisa, ter o compromisso de mostrar diariamente que merecem essas oportunidades. É muito importante para o clube ter um Otávio, Jonathan Jesus, Kauã Moraes, pelo que é a sustentabilidade da base e o que podemos fazer no time principal – desatacou Artur Jorge.

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Bahia x Cruzeiro

O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado. Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji.

Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)

Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos somados. Do outro lado, a Raposa saltou para o 10º lugar, com 19 pontos.

O Cruzeiro volta ao entrar em campo na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Goiás pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16), às 21h (de Brasília).

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