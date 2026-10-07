Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge pode promover mudança no ataque

O treinador também não deve ter Fabrício Bruno no time titular

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/10/2026 04:45
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro volta a jogar nesta quarta-feira (7), após 16 dias de pausa por conta da Data Fifa. Porém, a paralisação, embora tenha permitido tempo para preparação, tirou um dos titulares dos treinamentos para o jogo contra o São Paulo.

Keny Arroyo, que disputou amistoso contra o Panamá na última segunda-feira, chegou a Belo Horizonte apenas na noite anterior ao duelo. Assim, apesar de estar à disposição de Artur Jorge, ele não participou de nenhum treinamento com o restante do grupo.

continua após a publicidade

Com a ausência, uma revelação da Raposa poderá ganhar nova chance. Felipe Morais, que entrou bem contra o Vitória, pode atuar como titular.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

Além dele, devido ao incômodo muscular sentido por Fabrício Bruno, o zagueiro João Marcelo também deve aparecer entre os titulares.

Villalba, Matheus Henrique e Neyser têm treinado separados do elenco e devem ficar fora do duelo contra o Tricolor. Kaique Kenji, recuperado de problema muscular, está à disposição.

Provável escalação do Cruzeiro contra o São Paulo

Assim, a provável escalação do Cruzeiro é: Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais (Arroyo), Wesley e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Cruzeiro x São Paulo

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da Raposa, o Tricolor atuou na semana passada, mesmo durante a Data Fifa.

A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o duelo desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o Cruzeiro teve semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá uma baixa. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Assim, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge na Neo Química Arena

Cruzeiro

Artur Jorge admite que Cruzeiro deve fazer vendas na próxima janela

Há 7 horas
Artur Jorge em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Artur Jorge destaca importância de pausa e manda recado à torcida do Cruzeiro

Há 8 horas
Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x São Paulo

Futebol Nacional

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 11 horas
Otávio em treinamento na Toca II

Cruzeiro

Jogam contra o São Paulo? Situação dos jogadores do Cruzeiro que defenderam seleções

Há 13 horas
Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro

Cruzeiro

Os desafios que Paulinho terá em seu cargo no Cruzeiro

Há 14 horas
Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Futebol Internacional

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

Há 14 horas
Mais LANCE!
Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro

Gigante da Série A anuncia Paulinho, ex-Corinthians, para a diretoria

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

João Marcelo pelo Cruzeiro

João Marcelo vive melhor fase pelo Cruzeiro; veja números

João Marcelo na Toca II

Cruzeiro: João Marcelo destaca importância mental de pausa

Cássio em briga no clássico

Cássio relembra briga em Cruzeiro x Atlético: 'Não me orgulho'

Elenco do Cruzeiro treinando na Toca II

Jogador do Cruzeiro revela foco de preparação na Data Fifa

Lucas Romero e Matheus Pereira comemorando gol

Romero, Matheus Pereira ou Gerson: qual jogador é o maior líder do Cruzeiro? Dê sua opinião!

João Marcelo na Toca da Raposa

João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro

Paulinho executivo do Mirassol

Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

Cássio e Otávio

Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'

Cássio em treinamento na Toca II

Cássio relata depressão em saída do Corinthians antes de chegar ao Cruzeiro

Cássio na conquista do Mineiro

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"