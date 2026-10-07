Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge pode promover mudança no ataque
O treinador também não deve ter Fabrício Bruno no time titular
O Cruzeiro volta a jogar nesta quarta-feira (7), após 16 dias de pausa por conta da Data Fifa. Porém, a paralisação, embora tenha permitido tempo para preparação, tirou um dos titulares dos treinamentos para o jogo contra o São Paulo.
Keny Arroyo, que disputou amistoso contra o Panamá na última segunda-feira, chegou a Belo Horizonte apenas na noite anterior ao duelo. Assim, apesar de estar à disposição de Artur Jorge, ele não participou de nenhum treinamento com o restante do grupo.
Com a ausência, uma revelação da Raposa poderá ganhar nova chance. Felipe Morais, que entrou bem contra o Vitória, pode atuar como titular.
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Além dele, devido ao incômodo muscular sentido por Fabrício Bruno, o zagueiro João Marcelo também deve aparecer entre os titulares.
Villalba, Matheus Henrique e Neyser têm treinado separados do elenco e devem ficar fora do duelo contra o Tricolor. Kaique Kenji, recuperado de problema muscular, está à disposição.
Provável escalação do Cruzeiro contra o São Paulo
Assim, a provável escalação do Cruzeiro é: Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais (Arroyo), Wesley e Kaio Jorge.
Cruzeiro x São Paulo
O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da Raposa, o Tricolor atuou na semana passada, mesmo durante a Data Fifa.
A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o duelo desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.
Enquanto isso, o Cruzeiro teve semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá uma baixa. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Assim, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.
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