Pela primeira vez, Jardim tem mais vitórias que derrotas no Cruzeiro

Os bons resultados recentes do Cruzeiro, que venceu cinco das últimas seis partidas, reflete não apenas o crescimento de rendimento, com a definição de uma equipe titular, mas também o melhor momento do técnico Leonardo Jardim no comando da Raposa. Com a virada sobre o Palestino, por 2 a 1, quarta-feira (14), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, o treinador, pela primeira vez, passou a ter mais vitórias do que derrotas no comando do Cruzeiro.

Em três meses de trabalho, Leonardo Jardim dirigiu o Cruzeiro em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Mineiro e um amistoso.

Vitória sobre o Palestino foi a sétima de Leonardo Jardim no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quando Leonardo Jardim assumiu o cargo, no início de fevereiro, o Cruzeiro havia feito nove jogos na temporada, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, incluindo o Estadual e a FC Series, a antiga Florida Cup, nos Estados Unidos.

A estreia de Leonardo Jardim foi pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Com um time alternativo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Democrata-GV por 2 a 1, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, em 12 de fevereiro.

A primeira vitória saiu somente na quinta partida, a estreia no Campeonato Brasileiro: 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, em 29 de março. Foram necessários mais cinco jogos para o Cruzeiro voltar a vencer: 3 a 0 sobre o Bahia, também pelo Brasileirão, em 17 de abril. Nesse momento, Leonardo Jardim já tinha alterado a escalação da equipe e adotado a formação que vem se mantendo desde então, com resultados positivos.

Definição de titulares fez rendimento do Cruzeiro de Leonardo Jardim crescer

Com poucas alterações, forçadas por contusão e suspensão, o Cruzeiro vem jogando com: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Foi com a base dessa escalação que o Cruzeiro emendou a sequência de três vitórias no Brasileirão: 1 a 0 sobre o Vasco, 2 a 1 contra o Flamengo e 4 a 0 sobre o Sport. Também venceu a primeira partida contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, com alguns titulares poupados. O único tropeço recente foi o empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, em Riobamba (EQU), pela Sul-Americana, com apenas dois titulares em campo.

Domingo (18), contra o Atlético-MG, no Mineirão, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim busca sua oitava rodada no comando do Cruzeiro em 19 jogos.