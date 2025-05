Jardim: ‘A grande força do Cruzeiro para 2025 é este grupo’

Após o Cruzeiro manter a sequência de bons resultados, com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palestino, nesta quarta-feira (14), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, o técnico Leonardo Jardim destacou a força do grupo de jogadores e minimizou a importância da janela de transferências que será aberta no início de junho.

- A grande força do Cruzeiro para esta temporada, para 2025, é esse grupo que está aqui. Esse grupo tem que ser a nossa força, se entrar um ou outro acerto é um extra. A gente sabe que um grupo mesmo desacreditado, hoje em dia, conseguiu superar - ainda não fez nada - mas está a mostrar, jogo após jogo, boa atitude e competência. Isso para mim é o mais importante – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro também revelou a mudança de pensamento em relação a contratação de reforços para o restante da temporada:

- Com certeza, é mais difícil trazer jogadores para o Cruzeiro hoje do que era há três meses. Os jogadores têm mostrado talento e atitude. Não é qualquer um que joga no Cruzeiro. Há três meses, tinha mais necessidade. Muitos dos reforços vieram de dentro. Com certeza, vamos fazer alguns acertos, mas não é uma preocupação que tenho nesse momento muito grande – disse.

Leonardo Jardim explica presença de titulares do Cruzeiro contra o Palestino

Leonardo Jardim também explicou a escalação de três titulares para começar o jogo contra o Palestino, quando se esperava um time totalmente reserva:

- O Romero (suspenso da partida contra o Sport) ficaria 10 dias sem jogar. Villalba e Christian não foram ao Equador (para o jogo contra o Mushuc Runa, assim como Gabigol). Não queira repetir a folga, porque foco na competição é fundamental para manter uma atitude competitiva. Não queremos jogadores cansados, mas queremos jogadores com foco. O Eduardo apresentou alguma fadiga, e o Cássio vinha jogando sempre (os dois nem ficaram no banco nesta quarta-feira) – explicou o técnico do Cruzeiro.

Quem também não foi relacionado para o jogo contra o Palestino foi o atacante Marquinhos. Leonardo Jardim explicou que a justificativa é o contrato de empréstimo junto ao Arsenal. O acordo entre os clubes determina que o Cruzeiro pague mais uma quantia caso o jogador faça determinado número de jogos no primeiro semestre. Agora, o clube está tentando estender esse número de partidas para que Marquinhos possa atuar e ser melhor avaliado pelo técnico português, já que a maior parte dos jogos do atacante foi sob o comando de Fernando Diniz.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta quinta-feira (15), quando começa a preparação para o clássico contra o Atlético-MG, domingo, às 20h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.