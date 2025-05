Jornalista que ofendeu Gabigol, do Cruzeiro, é demitido

A Rádio Itatiaia demitiu o jornalista Paulo Azeredo, nesta quinta-feira (15), após vazamento de áudio em que o profissional chamou o atacante Gabigol, do Cruzeiro, de “babaca”, no intervalo de um programa da emissora à tarde. O vídeo e o áudio vazaram e viralizaram nas redes sociais, com protestos da torcida cruzeirense.

Na zona mista no Mineirão, após a vitória sobre o Palestino por 2 a 1, quarta-feira (14), pela Copa Sul-Americana, o repórter perguntou a Gabigol como ele se sentia naquele momento, sendo reserva no Cruzeiro e mostrando disposição para brigar pela titularidade. O jogador, autor do gol da virada sobre o time chileno, respondeu:

- A Itatiaia é meio estranha, as perguntas dos caras (risos). Estou bem e feliz. Fui titular hoje, fiz gol, tenho entrado e ajudado, sou o artilheiro do time. Nosso time está muito bem e tranquilo.

Em nota oficial, publicada na noite desta quinta-feira (15), o Cruzeiro repudiou a ofensa.

- É óbvio dizer que o Cruzeiro repudia, de maneira veemente, tal posicionamento, que não condiz com uma relação entre imprensa e clube, que deve ser pautada, antes de tudo, pelo respeito. Tal comentário deve-se a uma resposta do nosso atleta ao referido jornalista, em zona mista após a partida entre Cruzeiro e Palestino, no Mineirão, quando Gabriel externou sua estranheza pelo teor de uma pergunta.

Em seguida, a Itatiaia também se manifestou por meio de um comunicado oficial, em que anuncia o desligamento do profissional.

Leia o comunicado oficial do Cruzeiro sobre o episódio:

Ressaltamos ainda que aqui no Cruzeiro não há “babacas”, existem pessoas e profissionais comprometidos com a história da instituição. Não nos curvaremos diante de ofensas e ataques gratuitos, que só demonstram como querem tratar o clube.

Aqui defendemos a dignidade daqueles que lutam diariamente, não abaixam a cabeça e se defendem do que entendem que não é um tratamento, opinião ou alguma pergunta que tente diminuir nosso compromisso com o Cruzeiro.

Veja a nota oficial da Itatiaia:

A Itatiaia lamenta de maneira contundente a desrespeitosa declaração de um profissional da emissora a respeito do jogador Gabriel Barbosa, do Cruzeiro Esporte Clube. Pedimos desculpas ao atleta, ao clube, à sua torcida e a todos os nossos ouvintes e espectadores.

Embora o fato não tenha ocorrido dentro do conteúdo editorial da empresa, e, sim, no intervalo de um programa, o comentário fere os princípios editoriais, de boa conduta profissional e do respeito que norteiam a atuação e a história de 73 anos da emissora.

Esse episódio não reflete a opinião, posição editorial ou os valores da Itatiaia. Diante da gravidade do ocorrido, informamos que o profissional foi desligado da empresa.

A Itatiaia reafirma seu compromisso com a ética, com a boa comunicação, com o respeito ao público e todo o ecossistema que nos cerca.