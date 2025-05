Reação de Gabigol após gol em Cruzeiro x Palesitno chama atenção; veja

Já eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro venceu o Palestino-CHI na última quarta-feira (15), com gol de Gabigol, no fim do jogo. Após balançar as redes, o atacante comemorou efusivamente com o restante da equipe, em atitude que repercutiu nas redes sociais.

Apesar da eliminação já confirmada, torcedores do Cruzeiro elogiaram a postura de Gabigol no Mineirão. Internautas destacaram a união do grupo e a importância do técnico Leonardo Jardim. Yannick Bolasie marcou o outro gol da Raposa na vitória por 2 a 1.

Como foi Cruzeiro x Palestino?

O técnico Leonardo Jardim escalou de início três titulares, Villalba, Lucas Romero e Christian, e o atacante Gabigol. O Palestino abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. Abrigo, na esquerda, levantou a bola na área, e Martínez cabeceou no canto esquerdo de Léo Aragão, que não alcançou a bola. Depois do susto, o Cruzeiro reagiu e tomou conta da partida. Kaique Kenji quase empatou, mas Pérez defendeu. A partir dos 26 minutos, a equipe celeste teve boa sequência de chances, com Lautaro Diaz e Gabigol, por duas vezes. Ainda no primeiro tempo, Kauã Prates também tentou empatar num chute rasteiro, mas a bola foi para fora.

Para o segundo tempo, Leonardo Jardim tirou os titulares e colocou Gamarra, Walace e Rodriguinho. O Cruzeiro continuou dominando o jogo, mas sem criar chances claras de gol. Somente aos 23 minutos, saiu o gol de empate: William cruzou da direita, e Bolasie cabeceou com força no meio do gol.

Nos minutos finais, o Cruzeiro aumentou a pressão. Aos 36, Gabigol finalizou bem, e Pérez espalmou. Pouco depois, o atacante cruzeirense foi empurrado na área, mas o árbitro não marcou pênalti. Em seguida, Gabigol tentou de falta. O esforço foi compensado já as 45 minutos, quando Gabigol tabelou com Dinenno e, de fora da área, chutou para o gol. A bola desviou num adversário e enganou o goleiro Pérez.

