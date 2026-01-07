Tite revela como Gerson pode se encaixar no esquema do Cruzeiro

O técnico Tite já tem planos para uma possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.

Além disso, Tite também ressaltou a importância de ter jogadores versáteis no elenco. Para ele, Christian e Mateus Henrique são exemplos de jogadores que podem fazer mais de uma função.

– Tu tem jogadores versáteis que te dão possibilidade de utilização maior. Assim como o Christian que joga joga como externo, mas de segundo atacante também. Falei com o Matheuzinho que disse que joga de primeiro também. Não inchar demais o grupo, que aí não dá para dar oportunidades – disse o técnico.

Apresentação de Tite como técnico do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Tite 'barrou' saída de Jonathan Jesus do Cruzeiro

Ao ser questionado sobre os jogadores que devem atuar neste início da temporada e quando os titulares devem voltar, Tite deixou escapar que 'barrou' a saída de Jonathan Jesus.

– Estou pensando no Morais, na recuperação do João Marcelo. Conversei com ele de manhã. Dar vazão ao Jonathan Jesus, falavam dele sair, mas disse que vai ficar. Do Prates, do Matheuzinho voltar. Do Ryan, Japa, Rodriguinho, Neyser. A prioridade é deles. Claro que paralelamente a direção está de olho. Mas estamos de olho nos crias da Toca. O objetivo é o título Mineiro? Vamos com os meninos no primeiro jogo – revelou o treinador.