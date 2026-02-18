Cruzeiro inicia preparação para semifinal do Campeonato Mineiro com nove desfalques

Depois dos dois dias de folga após a classificação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro iniciou a preparação para a semifinal na última terça-feira (17), na Toca da Raposa II. A equipe enfrenta o Pouso Alegre no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

Na reapresentação, o elenco celeste apareceu com oito jogadores no Departamento Médico. Além deles, um nono desfalque foi Kauã Prates, que viajou à Alemanha para assinar com o Borussia Dortmund. O jogador, inclusive, assistiu ao jogo entre a equipe alemã e a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ele deve retornar na quinta-feira.

Comissão técnica do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os oito atletas do Cruzeiro que estão no DM são: Matheus Cunha (transição física após lesão no joelho direito), Kaique Kenji (estiramento ligamentar no joelho direito), Sinisterra (lesão na posterior da coxa esquerda), Néiser Villarreal (edema ósseo no pé direito), Marquinhos (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Chico da Costa (lesão muscular na coxa direita), Jonathan Jesus (estiramento ligamentar no joelho direito) e Kauã Moraes (edema muscular na coxa direita).

Porém, o técnico Tite pode ganhar um novo reforço para o ataque, setor que mais sofreu com as lesões. Bruno Rodrigues passou por exames em Belo Horizonte e deve ser anunciado em breve como jogador do Cruzeiro.

Pouso Alegre x Cruzeiro

O Cruzeiro terá mais três atividades na Toca da Raposa II antes do duelo contra o Pouso Alegre. A equipe comandada por Tite irá viajar para o Sul de Minas na sexta-feira (20). Por ter a melhor campanha da primeira fase, a Raposa decidirá o duelo em casa, na semana seguinte.

