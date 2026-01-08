Possível acerto entre Gerson e Cruzeiro revolta torcedores do Flamengo: 'Nota de 3 reais'

Após uma longa negociação com o Zenit, o Cruzeiro está próximo de anunciar a contratação do meia Gerson, ex-Flamengo. Na manhã desta quinta-feira (8), a equipe russa aceitou a proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$188 milhões). Após o acerto entre as partes, os torcedores rubro-negros se manifestaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Santos, Flamengo, Corinthians… Veja os clubes que mais cresceram no digital em 2025

Na última quarta-feira (7), membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, empresários que estavam intermediando a negociação. O valor da transferência será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Após o avanço nas negociações com o Cruzeiro, os torcedores do Flamengo foram à loucura nas redes sociais. Na visão de alguns internautas, o próprio clube errou ao diminuir a multa de Gerson, antes de sua saída para o Zenit. No entanto, outros rubro-negros não pouparam críticas ao meia. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️Pedrinho revela 'missão' de Tite no Cruzeiro

Despedida amarga de Gerson no Flamengo

Após a diretoria do Flamengo diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.

No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Flamengo. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".

continua após a publicidade

Apesar das declarações de amor vindas do craque, a maioria da torcida do Flamengo ficou ressentida com a saída do jogador. Ele era encarado como um ídolo, além de ser o capitão do time de Filipe Luís.

➡️ Confira as últimas notícias do mercado da bola

Tite projetou a possível contratação de Gerson no Cruzeiro

O técnico Tite já tem planos para uma possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas