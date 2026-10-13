Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Cabuloso sofreu uma goleada em Bragança

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
13/10/2026 12:16
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)
Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Já em território mineiro, a delegação do Cruzeiro desembarcou de seu voo com diversos torcedores protestando após uma dura derrota sofrida para o Red Bull Bragantino pelo placar de 4 a 2. Membros de torcidas organizadas também estiveram presentes na manifestação.

O gesto surpreendeu a equipe após a chegada em Belo Horizonte, e, apesar de ter uma barreira preparada para uma possível ação desta magnitude, alguns torcedores e espectadores presentes no local conseguiram se aproximar dos atletas.

continua após a publicidade

➡️Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino

Protesto contra jogadores do Cruzeiro divide opiniões

Entre os alvos dos protestos, William, Rojas e Gerson foram os mais hostilizados pela torcida no Aeroporto de Confins. Recentemente, torcedores sem envolvimento com organizadas fizeram um protesto na porta da Toca da Raposa II e chegaram a conversar com o volante Lucas Romero.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Como foi o último jogo do Cabuloso

Texto de Eduardo Statuti

Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa reduziu com Zé Lucas e Matheus Henrique.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe paulista chegou a 40 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. Já os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. O time dirigido por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.

continua após a publicidade
Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)
Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

Fora de Campo

IA crava placar de Boca Juniors x Vasco pela Sul-Americana

Há 5 horas
Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'

Há 6 horas
Artur Jorge em Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota

Há 13 horas
Kaio Jorge em ação durante partida do Cruzeiro

Fora de Campo

Kaio Jorge chama atenção em Bragantino x Cruzeiro: 'Arrogância'

Há 14 horas
Otávio na Vila Belmiro

Fora de Campo

Falha de Otávio em Bragantino x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Há 14 horas
Lucas Barbosa em ação durante partida do Bragantino

Cruzeiro

Veja gols da vitória do Bragantino em cima do Cruzeiro

Há 14 horas
Mais LANCE!
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Filipe Luís vira assunto no exterior após empate do Monaco: 'Ainda não'

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek critica atitude de Flamengo após partida: 'Foi ajudado'

Arthur Cabral em ação durante Coritiba e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Gol anulado em Coritiba x Botafogo vira assunto: 'Inacreditável'

Técnico Matheus Bachi, auxiliar de Tite comanda o Botafogo durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta segunda-feira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após empate

Elenco do Corinthians reunido

Craque Neto aponta culpado por crise no Corinthians: 'Maior responsável'

Cauã Reymond em treino de jíu-jitsu

Cauã Reymond revela bastidores de treino de jiu-jítsu com ação para crianças

Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Ex-presidente do Barcelona dispara contra Messi: 'Quem ele pensa que é?'

Giay comemorando gol em Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Argentinos reagem à atuação de Giay em goleada do Palmeiras: 'Tem que ir'

Alviverde é vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Palmeiras provoca Corinthians e agita redes sociais

Flamengo x Fluminense é marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Flamengo x Fluminense: dublagem revela discussão em lance polêmico

Lionel Scaloni pedalou 129 km em prova de ciclismo na Argentina

Scaloni encara 129 km de bicicleta em Buenos Aires durante pausa da seleção

Atacante do Peixe rebateu rival nas redes sociais (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabigol rebate provocação após Atlético x Santos: 'Só eu'

Sormani durante live no Youtube

Sormani detona derrota do Santos e aponta culpado: 'Vergonha'