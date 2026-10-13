Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'
Cabuloso sofreu uma goleada em Bragança
Já em território mineiro, a delegação do Cruzeiro desembarcou de seu voo com diversos torcedores protestando após uma dura derrota sofrida para o Red Bull Bragantino pelo placar de 4 a 2. Membros de torcidas organizadas também estiveram presentes na manifestação.
O gesto surpreendeu a equipe após a chegada em Belo Horizonte, e, apesar de ter uma barreira preparada para uma possível ação desta magnitude, alguns torcedores e espectadores presentes no local conseguiram se aproximar dos atletas.
➡️Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino
Protesto contra jogadores do Cruzeiro divide opiniões
Entre os alvos dos protestos, William, Rojas e Gerson foram os mais hostilizados pela torcida no Aeroporto de Confins. Recentemente, torcedores sem envolvimento com organizadas fizeram um protesto na porta da Toca da Raposa II e chegaram a conversar com o volante Lucas Romero.
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Como foi o último jogo do Cabuloso
Texto de Eduardo Statuti
Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite desta segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa reduziu com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, a equipe paulista chegou a 40 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. Já os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4.
O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. O time dirigido por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
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