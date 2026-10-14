Paulinho é apresentado pelo Cruzeiro: 'Me preparei para isso'

O dirigente Paulinho foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, destacou que se preparou bastante para a responsabilidade que terá no clube.

– É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui. No primeiro dia, é mais difícil falar. Há o trabalho diário, mapear as situações dentro do clube. Entendo a dimensão da responsabilidade e me preparei para isso. Sempre coloco no centro da minha gestão o trabalho e o respeito. Dentro disso conseguimos dar passos, entendendo processos. Não chego para mudar – disse o dirigente.

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– Chego para trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Em seguida vêm as convicções, a parte técnica. Venho apenas para ajudar o Cruzeiro. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Brinquei com o Bruno que não tem muito o que falar, é trabalho. Temos que dar uma resposta no Brasileirão para alcançar nosso objetivo – comentou Paulinho.

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Os desafios de Paulinho no Cruzeiro

Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores com contrato próximo do fim: Fagner, William e Villalba. Além deles, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão os empréstimos encerrados em dezembro.

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Paulinho no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Enquanto alguns poderão sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos. Também terão os empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).

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Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no que se refere a contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol, que tem se destacado nas últimas temporadas.