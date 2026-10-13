Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus Henrique
O treinador promoveu a mudança na segunda etapa contra o Bragantino
Depois de uma boa atuação contra o São Paulo, a Raposa foi derrotada pelo Bragantino por 4 a 2 na segunda-feira (12). Na entrevista coletiva, o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, explicou a troca de Zé Lucas por Matheus Henrique no segundo tempo do duelo. Curiosamente, ambos marcaram os gols do Cabuloso.
– O Zé tinha mostrado câimbra no lance anterior. Era um jogador que sabíamos que podia fazer essa transição. Também era o responsável por se juntar à linha de quatro defensores. Entendemos que, com Matheusinho, teríamos uma troca direta por conta da fadiga de Zé – explicou.
Ainda sobre as alterações em Cruzeiro x Bragantino, Artur Jorge detalhou as entradas de Fabrício Bruno e Matías Viña no intervalo.
– Diminuímos a produtividade ofensiva até chegar à baliza adversária no segundo tempo. Reduzimos o ritmo porque o adversário passou a defender com o resultado confortável, tendo os dois pontas em uma linha de seis. A intenção de termos Fabrício no lugar de Kauã era ter três homens de construção. Ficamos com Viña como terceiro zagueiro. Deixamos Arroyo de um lado e Viña do outro. Criamos espaços para Gerson, com uma linha de três zagueiros que ofereciam segurança na defesa. Isso estabilizou um pouco a equipe para buscar o resultado e fazer o segundo gol mais cedo –
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Red Bull Bragantino x Cruzeiro
Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite de segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa descontou com Zé Lucas e Matheus Henrique.
Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4. A Raposa volta a jogar no domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, fora de casa.
O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.
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