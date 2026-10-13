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Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus Henrique

O treinador promoveu a mudança na segunda etapa contra o Bragantino

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 19:18
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Artur Jorge chegando ao estádio
Artur Jorge chegando ao estádio (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Depois de uma boa atuação contra o São Paulo, a Raposa foi derrotada pelo Bragantino por 4 a 2 na segunda-feira (12). Na entrevista coletiva, o técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, explicou a troca de Zé Lucas por Matheus Henrique no segundo tempo do duelo. Curiosamente, ambos marcaram os gols do Cabuloso.

– O Zé tinha mostrado câimbra no lance anterior. Era um jogador que sabíamos que podia fazer essa transição. Também era o responsável por se juntar à linha de quatro defensores. Entendemos que, com Matheusinho, teríamos uma troca direta por conta da fadiga de Zé – explicou.

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Ainda sobre as alterações em Cruzeiro x Bragantino, Artur Jorge detalhou as entradas de Fabrício Bruno e Matías Viña no intervalo.

– Diminuímos a produtividade ofensiva até chegar à baliza adversária no segundo tempo. Reduzimos o ritmo porque o adversário passou a defender com o resultado confortável, tendo os dois pontas em uma linha de seis. A intenção de termos Fabrício no lugar de Kauã era ter três homens de construção. Ficamos com Viña como terceiro zagueiro. Deixamos Arroyo de um lado e Viña do outro. Criamos espaços para Gerson, com uma linha de três zagueiros que ofereciam segurança na defesa. Isso estabilizou um pouco a equipe para buscar o resultado e fazer o segundo gol mais cedo –

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite de segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa descontou com Zé Lucas e Matheus Henrique.

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Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4. A Raposa volta a jogar no domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, fora de casa.

Capixaba e William disputam bola
Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.

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