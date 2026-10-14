AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentará, na tarde desta quarta-feira (14), na Toca da Raposa II, o dirigente Paulinho. O profissional deixou o Mirassol para assumir um cargo no futebol da equipe mineira e participará do planejamento dos próximos passos do time.

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A contratação do profissional foi anunciada em 5 de outubro, e a previsão era que ele chegasse na semana seguinte. Porém, o clube antecipou o início das atividades do dirigente.

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A chegada de Paulinho não terá custos para o Cruzeiro, já que o profissional acertou a rescisão com o Mirassol de forma amigável. Em quase dois anos completos no time paulista, o dirigente fez parte da campanha histórica no Campeonato Brasileiro do ano passado, que classificou a equipe para a Libertadores.

Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro, será apresentado na tarde desta quarta-feira (Foto: Reprodução)

A apresentação do dirigente será às 13h (de Brasília), em coletiva de imprensa transmitida pela TV Cruzeiro. Confira abaixo a transmissão ao vivo!

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Os desafios de Paulinho no Cruzeiro

Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores com contrato próximo do fim: Fagner, William e Villalba. Além deles, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão seus empréstimos encerrados em dezembro.

Enquanto alguns poderão sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos. Também terão seus empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).

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Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no que se refere a contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol que vem se destacando nas últimas temporadas.