AO VIVO: assista à apresentação de Paulinho no Cruzeiro
O dirigente será apresentado nesta quarta-feira
O Cruzeiro apresentará, na tarde desta quarta-feira (14), na Toca da Raposa II, o dirigente Paulinho. O profissional deixou o Mirassol para assumir um cargo no futebol da equipe mineira e participará do planejamento dos próximos passos do time.
➡️Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino
➡️Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa
A contratação do profissional foi anunciada em 5 de outubro, e a previsão era que ele chegasse na semana seguinte. Porém, o clube antecipou o início das atividades do dirigente.
A chegada de Paulinho não terá custos para o Cruzeiro, já que o profissional acertou a rescisão com o Mirassol de forma amigável. Em quase dois anos completos no time paulista, o dirigente fez parte da campanha histórica no Campeonato Brasileiro do ano passado, que classificou a equipe para a Libertadores.
A apresentação do dirigente será às 13h (de Brasília), em coletiva de imprensa transmitida pela TV Cruzeiro. Confira abaixo a transmissão ao vivo!
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Os desafios de Paulinho no Cruzeiro
Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores com contrato próximo do fim: Fagner, William e Villalba. Além deles, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão seus empréstimos encerrados em dezembro.
Enquanto alguns poderão sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos. Também terão seus empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).
➡️Cruzeiro: Artur Jorge afirma ter sofrido ofensas xenofóbicas
Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no que se refere a contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol que vem se destacando nas últimas temporadas.
Cruzeiro
Em meio à pressão da torcida, Paulinho será apresentado pelo Cruzeiro nesta quarta-feiraHá 6 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'Há 17 horas
Cruzeiro
Cruzeiro: Artur Jorge explica troca de Zé Lucas por Matheus HenriqueHá 17 horas
Cruzeiro
Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do CruzeiroHá 19 horas
Cruzeiro
Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarqueHá 23 horas
Fora de Campo
Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'Há 1 dia
Mais LANCE!