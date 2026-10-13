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Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do Cruzeiro

O atacante lamentou o resultado em Bragança Paulista

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/10/2026 17:06
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Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro
Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Único jogador do Cruzeiro que conversou com a imprensa na zona mista na segunda-feira (12), o atacante Kaio Jorge falou sobre as falhas da equipe em bolas paradas. Na derrota por 4 a 2 para o Bragantino, dois gols foram sofridos nesse tipo de jogada.

– A gente trabalha bola parada constantemente, mas no jogo não sei o que acontece, se é atenção. Trabalhamos muito no treino, talvez mudar algo na parte técnica. Da forma que está não estamos muito protegidos na bola parada – disse o camisa 19.

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– A gente não tem que pensar muito, temos que ir jogo a jogo para conseguir a vaga para a Libertadores porque foi o que restou nessa temporada – disse Kaio Jorge sobre as ambições do Cruzeiro.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Após seis partidas sem vencer, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 4 a 2 na noite de segunda-feira (12), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eric Ramires, Lucas Barbosa, Herrera e Kaio Jorge (contra), enquanto a Raposa descontou com Zé Lucas e Matheus Henrique.

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Com o resultado, os paulistas chegaram a 40 pontos e ocupam a nona colocação do Brasileirão. Enquanto isso, os mineiros estão na sexta posição, com 48 pontos, e perdem a chance de entrar no G-4. A Raposa volta a jogar no domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, fora de casa.

Capixaba e William disputam bola
Capixaba e William disputam bola (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que definiu o jogo para o Bragantino não foi um lance isolado, mas a atuação nos escanteios. A equipe comandada por Vagner Mancini soube explorar a fragilidade da Raposa e marcou dois gols em cruzamentos na primeira trave, além de criar outras oportunidades.

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