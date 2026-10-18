Poucos dias depois de ser apresentado como novo executivo de futebol do Cruzeiro , Paulinho marcou presença na sala de imprensa da Arena do Grêmio para criticar a atuação de João Vitor Gobi, árbitro da partida.

Na primeira etapa, a atuação de Joao Vitor Gobi foi muito criticada pelos mineiros. O árbitro assinalou pênalti polêmico de Zé Lucas em Amuzu, e não marcou entrada de Caito em Kaio Jorge.

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Em comunicado à imprensa, Paulinho destacou que a atuação do profissional poderia ter prejudicado o resultado do Cruzeiro.

– Primeiramente parabenizar a equipe, os jogadores que tiveram uma excelente partida. Conseguimos nosso objetivo que eram os três pontos. Mas venho pontuar sobre a arbitragem. Um pênalti que o Gobi apitou contra nós. Fazer uma reflexão, poderia influenciar no resultado. Seria fácil vir aqui se o resultado tivesse sido outro. Mas venho até com a vitória. Para que a arbitragem faça uma reflexão. Um erro grave que poderia ter alterado o resultado da partida – destacou Paulinho após a vitória do Cruzeiro.

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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os tentos tricolores.

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Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com o a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Em jogo que contava com observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma partida memorável. O atacante decidiu a partida na Arena do Grêmio com um hat-trick, cegando a dez gols contra o Tricolor.