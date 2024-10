No Cruzeiro, Diniz vai em busca de “tríplice coroa” da Conmebol

Kaio Jorge e Fernando Diniz após classificação do Cruzeiro para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 06:45 • Belo Horizonte

A primeira vitória de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro veio com maestria. O time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0 nesta quarta-feira (30) e garantiu a vaga para a final da Copa Sul-Americana. Com o feito, o treinador vai em busca do terceiro título continental, a "tríplice coroa" da Conmebol consecutiva em sua carreira.

Quando ainda comandava o Fluminense, em 2023, Diniz levou o time carioca à gloria eterna ao conquistar a Libertadores na temporada passada e, por conseguinte, a Recopa Sul-Americana neste ano.

A Recopa é disputada entre o campeão da Libertadores e o ganhador da Sul-Americana, que em 2023 foi o LDU Quito.

Após sair do time carioca e ter uma curta passagem pela Seleção Brasileira, Fernando Diniz tem a oportunidade de erguer o terceiro título continental seguido em sua carreira, e o primeiro da competição para a prateleira do Cruzeiro.

▶️Cruzeiro chega à primeira vitória com Diniz, elimina Lanús e é finalista da Sul-Americana

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, e Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, após classificação para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

▶️Cruzeiro garante prêmio milionário como finalista da Sul-Americana

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, o Cruzeiro enfrenta o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina, no Estádio Presidente Perón.

A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, na casa do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla".

O campeão da Sul-Americana leva para casa US$ 6 milhões (R$ 30 milhões) e uma vaga na Conmebol Libertadores 2025, enquanto o vice embolsa US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Chegada de Fernando Diniz

No fim de setembro, Diniz foi anunciado pelo Cruzeiro após a saída de Fernando Seabra. O treinador chegou no time mineiro com contrato válido até o fim de 2025, e esteve na mira da Raposa por ser um nome que estava disponível no mercado e condizente com o projeto da direção.

É a primeira passagem de Diniz no clube como técnico, mas em 2004 o profissional vestiu a camisa do Cruzeiro como jogador. Com 30 anos na ocasião e sob o comando de Marco Aurélio, ele fez uma curta passagem pelo time com apenas oito jogos, deixando o elenco após o Campeonato Brasileiro.