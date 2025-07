Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta quinta-feira (10), na preparação para a partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Cruzeiro

A programação de treinos do Cruzeiro estabelece mais um treino na manhã de sexta-feira (11) e outro na tarde de sábado (12), seguido de concentração na Toca da Raposa. O meia Eduardo, expulso no empate com o Vitória, na rodada passada, é o único desfalque do técnico Leonardo Jardim.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro anunciou, na tarde de quarta-feira (9), que 25 mil bilhetes já haviam sido comercializados. A expectativa de público é superior a 50 mil pessoas. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio. O cadastramento também pode ser feito presencialmente no Mineirão, na Esplanada Norte, das 10h às 20h.

Zagueiro Fabrício Bruno e volante Christian em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sub-20 classificado para quartas de final do Brasileirão

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, terça-feira (8) à noite, em Nova Lima, o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, com duas rodadas de antecedência. Os gols foram de Rayan (2) e Kaiquy Luiz. Essa foi a sexta vitória consecutiva da equipe do técnico Luciano Dias, que chegou aos 32 pontos em 17 jogos.

Mais uma vitória do Sub-17 pelo Brasileiro

A equipe Sub-17 do Cruzeiro venceu mais uma no Brasileiro: 3 a 0 sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira (9), na Toca da Raposa. Os gols foram de Dayvinho, Vini Marreta e Miguel. O Cruzeiro chegou aos 21 pontos em 10 jogos.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

