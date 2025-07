Astro do Cruzeiro é flagrado com atriz de 30 milhões de seguidores

O Cruzeiro não disputou o Mundial de Clubes, mas o dia a dia do clube tem sido agitado na Toca da Raposa e fora dela também. Na noite desta terça-feira (8), Kaio Jorge, astro do clube mineiro, foi flagrado com uma influenciadora e atriz Vivi, de mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

continua após a publicidade

O registro foi feito no Instagram pela página "Segueacami". Na imagem, os dois aparentam estar em um restaurante de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e casa do Cruzeiro Esporte Clube. Somando suas redes sociais, Vivi tem cerca de 30 milhões de seguidores. A jovem de 24 anos também canta e tem hits como "PlayGround".

➡️Sormani aponta clube brasileiro como maior decepção do Mundial: ‘Vergonha’

Vivendo grande momento na temporada, Kaio Jorge é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols marcados em 12 rodadas. O Cruzeiro está na segunda colocação, com 24 pontos, empatado com o líder Flamengo.

continua após a publicidade

Veja registro de Kaio Jorge e Vivi

Vivi, influenciadora vista com Kaio Jorge, do Cruzeiro (Reprodução redes sociais)

Atacante do Cruzeiro treina e garante presença contra o Grêmio

O atacante Wanderson participou normalmente do treino do Cruzeiro, nesta terça-feira (8), na Toca da Raposa, na reapresentação do grupo após a folga de segunda-feira (7) e a disputa de dois jogos no Espírito Santo, pela Vitória Cup. Wanderson não participou da partida de domingo (6), a vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, em Cariacica (ES), porque reclamava de dores musculares desde o treino de sábado (5), no clube Aest, em Serra (ES).

➡️Paulo Nunes critica atitude de brasileiro no Mundial: ‘Falta de respeito’

Wanderson chegou a participar do aquecimento no Estádio Kleber Andrade, mas acabou ficando fora da segunda partida do Cruzeiro pela Vitória Cup. Único reforço do clube desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o ex-atacante do Internacional já disputou 18 partidas com a camisa celeste e ainda não marcou nenhum gol e deu uma assistência.

continua após a publicidade

Com a participação do treino desta terça-feira (8), Wanderson garante presença na equipe do Cruzeiro que enfrenta o Grêmio, domingo (13), às 20h30, no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Nas 12 primeiras rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro somou 24 pontos e ocupa a vice-liderança com a mesma pontuação do Flamengo, mas pior saldo de gols (20 a 9) – o clube carioca também disputou um jogo a menos, porque a partida contra o Sport, pela 12ª rodada, foi adiada devido à viagem para os Estados Unidos.