Venda antecipada para Cruzeiro x Grêmio atinge 25 mil ingressos

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (9), que 25 mil torcedores já garantiram presença na partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, no retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro. A venda antecipada dos ingressos para os sócios do programa 5 Estrelas começou no dia 30, e, na sexta-feira (4), ela foi aberta para os cruzeirenses que não fazem parte do programa.

A expectativa de público para o jogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro é de cerca de 50 mil torcedores. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileiro, com 24 pontos, e pior saldo de gols que o líder Flamengo. A Raposa não joga no Mineirão desde 1º de junho, quando derrotou o então líder Palmeiras por 2 a 1, com dois gols relâmpagos do atacante Kaio Jorge.

Último jogo do Cruzeiro no Mineirão foi contra o Palmeiras, há mais de um mês (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os torcedores da Raposa fazem a compra do ingresso pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Para a torcida do Grêmio, a comercialização é pelo site baladapp.com.br. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores maiores de 16 anos, inclusive os do Grêmio, têm de cadastrar a biometria facial para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento, obrigatório e único, é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Também há um posto para credenciar a biometria facial presencialmente na Esplanada Norte do Mineirão, das 10h às 20h, até sexta-feira (11). Até nesta quarta-feira (9), 43 mil torcedores já haviam feito o cadastramento.

As crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Grêmio: