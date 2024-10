No Cruzeiro, Diniz questiona VAR e analisa falhas após empate

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 12:57 • Belo Horizonte

No comando do Cruzeiro, Fernando Diniz segue sem emplacar seu primeiro triunfo. Em jogo agitado nesta sexta-feira (18), contra o Bahia, no Mineirão, o time mineiro abriu placar em boa trama de Matheus Pereira com Gabriel Verón, mas cedeu o empate. Em coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz elogiou o desempenho da equipe, criticou a atuação do VAR e reconheceu as falhas que gerou o empate.

Com o resultado, o desempenho do treinador até 30ª rodada é de 25% de aproveitamento, com quatro jogos disputados, três empates e uma derrota; com três gols pró (0,75 por jogo) e quatro gols contra.

Mesmo com a igualdade no placar, Diniz valorizou a criação de oportunidades e a intensidade apresentada pela equipe, ressaltando a importância dos treinamentos durante a Data Fifa.

- De maneira geral, eu gostei do time. Achei que a Data Fifa foi muito benéfica para nós, não só nesse jogo, mas também para a sequência. Os jogadores se doaram ao máximo. Obviamente, vai ter ajustes. Às vezes, você está há muito tempo em um clube e os ajustes são constantes e infinitos. Com duas semanas de treino, é natural que aconteçam alguns erros. Mas estou feliz com a maneira que os jogadores se entregaram e, sinceramente, a gente merecia a vitória - ressaltou o técnico.

Críticas ao VAR

Depois de abrir o placar com Gabriel Verón, o Cruzeiro marcou aos 21 da etapa final com Kaio Jorge. Contudo, o gol foi anulado após revisão do VAR, que assinalou impedimento de Lucas Villalba.

Diniz expressou sua insatisfação com a marcação da arbitragem e discordou do critério adotado.

- Fizemos o primeiro gol e o segundo, na minha opinião, foi muito mal anulado. Se o Villalba não estivesse ali, ele (Gabriel Xavier) não ia chegar na bola nunca. Ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi dele com o Villalba, foi do João Marcelo com outro jogador. O gol foi muito mal anulado.

Lance do empate do Bahia

Questionado a respeito do gol de Lucho Rodríguez, aos 36 da etapa final, Diniz reconheceu a falha defensiva e analisou a origem do lance.

- A gente não podia ter tomado o empate. Foi um lance muito fácil. A origem da jogada foi um lance lateral no campo de defesa do Bahia. Recuperamos a bola, tivemos uma chance de fazer um controle fácil de circular a bola. Perdemos, deixamos o Bahia circular e poderíamos ter andado mais rápido para trás. Era um gol evitável - lamentou o técnico.

Agora, o Cruzeiro vira a chave para o próximo compromisso, no dia 22 de outubro, quarta-feira, pelas semifinais da Copa Sul Americana. O time mineiro enfrenta o Lanús pelo jogo de ida, no Mineirão, às 19h (de Brasília).