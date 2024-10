Cruzeiro não encanta, cede empate ao Bahia e continua sem vencer com Diniz

O Cruzeiro empata com o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Divulgação)







Publicada em 18/10/2024 - 23:47 • Belo Horizonte

Nesta sexta-feira (18), o Cruzeiro empatou com o Bahia por 1 a 1 no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas semanas sem jogos dedicadas aos treinamentos - em função da Data Fifa - não surtiram efeito no sistema adotado por Fernando Diniz, que ainda não venceu no comando do time celeste: foram três empates e uma derrota. A Raposa se mantém na oitava posição, com 44 pontos, enquanto o time baiano segue em 6°, com 46.

Gabriel Verón tenta dominar a bola no empate entre Cruzeiro e Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi o jogo?

Com Fernando Diniz agitado à beira do campo, o Cruzeiro demorou a se encontrar nos minutos iniciais. Sem conseguir neutralizar o setor ofensivo do adversário, o time anfitrião cedeu espaços para o lado direito do Bahia montar boa trama ao longo do jogo, com Éverton Ribeiro - muito acionado - Cauly, Biel e Thaciano chegando em profundidade para incomodar o goleiro Cássio. Aos 23 minutos, Thaciano apareceu sozinho após lançamento do camisa 10 do tricolor, mandou para o fundo do gol, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou impedimento.

A Raposa assustou o gol de Marcos Felipe em boas chegadas de Kaio Jorge, William e Matheus Pereira, mas sem acertar o alvo nas finalizações.

No segundo tempo, aos oito minutos, em falha individual de William, Biel ficou cara a cara com Cássio e quase abriu o placar. O goleiro celeste, que vem se recuperando de um edema na coxa direita, precisou de atendimentos ao longo do jogo e preocupou Fernando Diniz.

Matheus Pereira encontrou Gabriel Verón livre dentro da área, que finalizou com categoria para abrir o placar no Mineirão. Com o passe, o camisa 10 celeste chega a 14ª finalização na temporada, a sexta no campeonato.

Lucho Rodriguez, aos 36 da etapa final, recebeu um cruzamento de Ademir, mandou para o gol de Cássio e empatou a partida no Gigante da Pampulha.

Em um final de jogo intenso, as duas equipes seguiram buscando o gol, explorando contra-ataques e chegando com perigo, sobretudo com as bolas alçadas na área. No último minuto, William driblou pela direita, bateu colocado e mandou para fora do gol de Marcos Miguel, garantindo o empate entre Cruzeiro e Bahia.



✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BAHIA - 30ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 18 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro (Bahia), Luciano Juba (Bahia), Matheus Pereira (Cruzeiro)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhun.

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Kaio Jorge e Gabriel Verón.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano, Biel e Everaldo.