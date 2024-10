Romero defende Diniz após empate do Cruzeiro: 'É claro na ideia de jogo' (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 00:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Capitão do Cruzeiro, Lucas Romero falou ao Premiere na saída de campo, após o empate da Raposa com o Bahia em 1 a 1, nesta sexta-feira (18), no Mineirão. Com o resultado, o time aumentou a marca de jogos sem vitória desde a chegada de Fernando Diniz, com três empates e uma derrota.

— A gente vem trabalhando bem nesse período de Data Fifa e também nos jogos que já passaram. Foi pouco tempo, mas o Fernando (Diniz) é claro na ideia de jogo, conseguiu trabalhar bem. Acho que a gente vem se adaptando bem. Infelizmente, não estamos conseguindo os resultados que queremos, logicamente hoje criamos muitas situações para sair vencedor do jogo, mas com certeza ainda temos muito para evoluir, melhorar — comentou o capitão do Cruzeiro, que vestiu a camisa 180 nesta partida em campanha contra o feminicídio.

Lucas Romero, capitão do Cruzeiro, no empate com o Bahia (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Com Fernando Diniz agitado à beira do campo, o Cruzeiro demorou a se encontrar nos minutos iniciais. Sem conseguir neutralizar o setor ofensivo do adversário, o time anfitrião cedeu espaços para o lado direito do Bahia montar boa trama ao longo do jogo, com Éverton Ribeiro - muito acionado - Cauly, Biel e Thaciano chegando em profundidade para incomodar o goleiro Cássio. Aos 23 minutos, Thaciano apareceu sozinho após lançamento do camisa 10 do tricolor, mandou para o fundo do gol, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou impedimento.

A Raposa assustou o gol de Marcos Felipe em boas chegadas de Kaio Jorge, William e Matheus Pereira, mas sem acertar o alvo nas finalizações.

No segundo tempo, aos oito minutos, em falha individual de William, Biel ficou cara a cara com Cássio e quase abriu o placar. O goleiro celeste, que vem se recuperando de um edema na coxa direita, precisou de atendimentos ao longo do jogo e preocupou Fernando Diniz.

Matheus Pereira encontrou Gabriel Verón livre dentro da área, que finalizou com categoria para abrir o placar no Mineirão. Com o passe, o camisa 10 celeste chega a 14ª finalização na temporada, a sexta no campeonato.

Lucho Rodriguez, aos 36 da etapa final, recebeu um cruzamento de Ademir, mandou para o gol de Cássio e empatou a partida no Gigante da Pampulha. Em um final de jogo intenso, as duas equipes seguiram buscando o gol, explorando contra-ataques e chegando com perigo, sobretudo com as bolas alçadas na área. No último minuto, William driblou pela direita, bateu colocado e mandou para fora do gol de Marcos Felipe, garantindo o empate entre Cruzeiro e Bahia.