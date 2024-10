Matheus Pereira, do Cruzeiro, lidera assistências no Brasileirão

Matheus Pereira em dividida com Kanu (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 19/10/2024 - 01:29 • Belo Horizonte

O Cruzeiro garantiu o empate por 1 a 1 diante do Bahia, nesta sexta-feira (18), no Mineirão, com um gol de Gabriel Verón aos 15 da etapa final. Enquanto o atacante chegou ao quinto gol no Brasileirão e na temporada, Matheus Pereira, mais uma vez, atuou como garçom e serviu o camisa 30 com uma assistência magistral, liderando as estatísticas no Cruzeiro e na elite do futebol nacional.

No lance do gol, o camisa 10 celeste encontrou Verón dentro a área, driblou e tocou para o atacante que, com frieza, finalizou contra a meta do tricolor baiano.

Com o passe diante do Bahia, Matheus Pereira chega a 14 assistências na temporada, a sexta dele no Campeonato Brasileiro. O meia assume o topo no ranking dos jogadores "garçons" entre os times da Série A do Brasileirão. Jogou até agora 49 jogos na temporada (27 no Brasileirão, 10 na Sul-Americana, 1 na Copa do Brasil e 11 no Campeonato Mineiro).

Matheus Pereira duela com Kanu, em Cruzeiro x Bahia, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

De volta ao Cruzeiro após ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o jogador não teve grande destaque diante do Bahia, mas ainda segue como o maestro da equipe mineira com nove gols na temporada, seis deles no Campeonato Brasileiro.

Perguntado a respeito do desempenho da equipe, o meia elogiou a atuação do grupo e demonstrou confiança na evolução do time do Cruzeiro.

- Nós tivemos bastante volume ofensivo, compactamos bem, mas fica um gosto amargo de derrota, né? Porque estávamos com o jogo na mão. Mas futebol tem dessas coisas, nós não controlamos tudo, e agora temos um jogo importante pela frente. Hoje todo mundo se dedicou pra caramba. Às vezes, o resultado não é aquilo que produzimos, mas estamos no caminho certo - destacou o camisa 10.

União do grupo

Matheus Pereira também elogiou a atuação do volante Walace, que ganhou a titularidade contra o Bahia na vaga de Matheus Henrique, lesionado. O meia destacou a importância de Walace para a dinâmica do meio-campo, ressaltando sua entrega e qualidade na marcação.

- Quero ressaltar também o Walace, que fez uma excelente partida. Por ele não ter uma sequência de jogos, infelizmente as vezes fica um pouco abaixo, mas hoje ele teve um ótimo desempenho, foi muito fundamental para nós, vem treinando bem, então nós tivemos muitas coisas boas no jogo, estamos no caminho certo e estamos crescendo - encerrou.