18/10/2024

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (18), a equipe completa de arbitragem dos jogos de ida das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os primeiros duelos envolvem quatro times brasileiros, dois na Libertadores e dois na Sul-Americana. São eles: Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro.

VEJA AS EQUIPES DE ARBITRAGEM:

LIBERTADORES

Atlético-MG x River Plate

Árbitro e assistentes: Jesús Valenzuela, Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHI)

Botafogo x Peñarol

Árbitro e assistentes: Andrés Rojas, Alexander Guzman e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

SUL-AMERICANA

Cruzeiro x Lanus

Árbitro e assistentes: Andres Matonte, Martin Soppi e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Corinthians x Racing Club

Árbitro e assistentes: Gustavo Tejera, Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

COMO FORAM AS CAMPANHAS?

ATLÉTICO MINEIRO

Na fase de grupos, o Atlético-MG fez uma performance quase perfeita, com cinco vitórias e uma derrota. Nas oitavas, o Galo empatou com o San Lorenzo na primeira oportunidade, mas venceu o seguinte por 1 a 0 e garantiu a vaga. As quartas de final começaram com susto. No Maracanã, o Fluminense venceu por 1 a 0 e guardou a vantagem, que logo perdeu efeito na Arena MRV, com a virada do dono da casa, finalizando a etapa com placar agregado de 2 a 1.

BOTAFOGO

Disputando a Libertadores desde a 2ª Eliminatória, Botafogo venceu por 7 a 1, no placar agregado, do Aurora. Na etapa seguinte, a classificação foi em cima do Bragantino, com uma vitória por 2 a 1 em casa e um empate em Bragança Paulista.

Já na fase de grupos, o desempenho foi o suficiente para avançar na competição, em segundo lugar, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Nas oitavas, o Glorioso venceu do Palmeiras no jogo de ida, mas enfrentou uma decisão complicada no Allianz Parque, finalizando por 4 a 3 no placar agregado. As quartas para o Alvinegro foram marcadas por dois empates, além de uma nervosa decisão por pênaltis, que garantiram a vaga para o time de Artur Jorge.

Botafogo e Palmeiras foi um dos confrontos mais esperados da Libertadores 2024 (Foto: Nelson Almeida/AFP)

CRUZEIRO

Na fase de grupos, o Cruzeiro se manteve invicto, com três vitórias e três empates. As oitavas de final começaram com uma derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, seguido de uma vitória da Raposa em casa, assim, a vaga foi decidida nos pênaltis. Nas quartas, o clube mineiro buscou a vitória por 2 a 0, fora de casa, contra o Libertad. No jogo de volta, um empate deu a classificação para o Cruzeiro.

CORINTHIANS

Na fase de grupos, o Corinthians conseguiu a vaga com uma campanha de quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na etapa seguinte, as oitavas, o Timão empatou no placar agregado com o Bragantino, por 3 a 3. A decisão, então, foi para pênaltis com resultado favorável ao time de Ramón Diaz. As quartas de final foram mais tranquilas, com duas vitórias e sem levar nenhum gol do Fortaleza, o clube paulista finalizou a etapa com placar de 5 a 0, no agregado.