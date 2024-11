O meia Matheus Pereira, após o empate do Cruzeiro com o Grêmio por 1 a 1, quarta-feira (27), no Mineirão, admitiu que “aconteceram coisas” que atrapalharam o rendimento da equipe no segundo turno do Brasileiro. Depois de terminar o turno em quarto lugar e derrotar o líder Botafogo na rodada de abertura do returno, a Raposa não manteve o desempenho e agora luta para garantir vaga na Pré-Libertadores de 2025 – o time não tem mais chance de se classificar diretamente para a fase de grupos.

O jogador, no entanto, não esclareceu quais teriam sidos os fatos que atrapalharam o rendimento do time no returno don Brasileiro:

- Aconteceram coisas no meio do caminho que talvez podem ter impactado isso um pouco. Não preciso ficar falando o quê. São coisas que não me cabem, não me competem. Meu trabalho é se dedicar ao máximo. Entender cada dia mais meus companheiros – declarou Matheus Pereira.

Matheus Pereira comemora seu gol durante contra o Gremio. Foto: Fernando Moreno/AGIF

Matheus Pereira garante que grupo está unido

Antes da vitória contra o Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, na primeira rodada do returno, vazou um áudio do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, no qual ele comenta com um amigo que exigia do então técnico Fernando Seabra a escalação dos jogadores recém-contratados, como Matheus Henrique, Lautaro Diaz e Walace.

Matheus Pereira garantiu que o grupo de jogadores está unido no objetivo atual, que é a vaga na Libertadores de 2025:

-Nosso objetivo, seja quem chegou ou quem estava aqui, é se dedicar ao máximo, honrar o que essa camisa representa, fazer o melhor. Cada um tem se dedicado e acredito que vamos conseguir nos classificar.

Para Matheus Pereira, time não tem como controlar o resultado

O meia cruzeirense ponderou que a equipe não tem controle sobre os resultados das partidas:

-A gente não controla o resultado. Nosso objetivo era ganhar a Sul-Americana. A resposta tinha de ser dada hoje (contra o Grêmio). Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Infelizmente, os resultados não estão acompanhando, mas é questão de tempo que as coisas vão acontecer- prometeu Matheus Pereira.

Próximos compromissos do Cruzeiro

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino, domingo, às 18h30m, em Bragança Paulista. Depois, recebe o Palmeiras, no Mineirão, quarta-feira (4), e joga contra o Juventude, em Caxias do Sul, domingo (8).