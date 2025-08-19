Zagueiro do Cruzeiro revela conversa com árbitro sobre pênalti não marcado

O zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, criticou a atuação do árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta segunda-feira (18), em Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador da Raposa, na zona mista no Estádio Maião, contou como foi a conversa com o árbitro, que chamou de “marrento”, após o lance em que o Cruzeiro pediu pênalti logo no início da partida.

- Ele falou comigo: ‘Fabrício, para não ficar com disse-me-disse, a bola vai na coxa dele e logo em seguida bate na mão dele’. E eu falei: ‘Bruno, ele assume o risco. A bola passa, e ele dá um tapa na bola. Ele assume o risco, a bola ia cair no pé do Kaio Jorge’. Aí ele falou comigo: ‘Ah, vai jogar – revelou Fabrício Bruno.

No lance, quando o placar ainda estava 0 a 0, após toque de Matheus Pereira, a bola bate na coxa e no braço do volante José Aldo, e, em seguida, o jogador do Mirassol, involuntariamente, dá um tapa na bola. José Aldo se assusta e olha para o chão para ver onde estava a risca da grande área.

Kaio Jorge fez o gol do Cruzeiro pouco depois do pênalti não marcado (Foto: Rapha Marques/Cruzeiro)

- É para checar. Temos uma ferramenta para ser usada, não para ficar ali de stand-by. Fizemos essa crítica, se tiver que reclamar, vou reclamar de novo. A diretoria vai se posicionar de novo. Vem sendo recorrente contra nosso clube. A gente trabalha a semana inteira pra chegar no jogo e sermos prejudicados dessa forma, é inaceitável – afirmou o zagueiro do Cruzeiro.

Zagueiro do Cruzeiro já teve lance semelhante quando atuava pelo Flamengo

Fabrício Bruno contou ainda de outro episódio que teve com o árbitro Bruno Arleu de Araújo, quando atuava pelo Flamengo:

- Conheço o Bruno de três anos, do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, na final do Carioca, tive um lance parecido com o de hoje. Eu estava coberto no lance, o Felipe Melo cabeceou, e a bola bateu no meu braço. Lance de centímetros, e ele deu o pênalti. Hoje, num lance claro, ele não dá – comentou o zagueiro – o lance foi na final do Campeonato Carioca de 2023, entre Flamengo e Fluminense.

- E, assim, muito prepotente, marrento. A soberba pode descrever bem. Os caras que apitam têm que ter entendimento que as estrelas do futebol são os 22 que estão lá dentro. Eles estão lá só pra apitar. Pra aplicar a regra do jogo, mas infelizmente, não está acontecendo – lamentou o zagueiro Fabrício Bruno.