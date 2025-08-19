Cruzeiro fará quatro jogos seguidos em Belo Horizonte

Após o empate por 1 a 1 com o Mirassol, segunda-feira (18), em Mirassol (SP), pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá um alívio no desgaste com viagens nos próximos quase 30 dias. A equipe celeste volta a jogar fora de Belo Horizonte somente pela 23ª rodada do Brasileirão, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nos dias 13 ou 14 de setembro – a CBF ainda não desmembrou as rodadas a partir da 23ª.

O próximo jogo do Cruzeiro será sábado (23), contra o Internacional, no Mineirão, às 18h30 – os ingressos para a partida já estão à venda, e o clube já divulgou uma parcial com 22 mil torcedores garantidos.

Na quarta-feira (27), o Cruzeiro disputa a primeira partida do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O mando é do adversário e o clássico será disputado na Arena MRV, às 19h30.

No sábado seguinte (30), o Cruzeiro tem outro jogo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Paulo, às 21h, pela 22ª rodada. A partir daí, o time terá uma folga de 11 dias sem jogos, por causa da data Fifa para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Após jogo em Mirassol (SP), Cruzeiro fará quatro partidas em Belo Horizonte (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A partida seguinte do Cruzeiro será novamente no Mineirão: dia 11 de setembro, contra o Atlético-MG, às 19h30, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Cruzeiro volta a jogar fora de Belo Horizonte em 13 ou 14 de setembro

Assim, os jogadores do Cruzeiro voltam a embarcar num avião para jogar somente às vésperas da partida contra o Bahia, em Salvador, nos dias 12 ou 13 de setembro.

Após a partida contra o Mirassol, os jogadores tiveram a terça-feira (19) de folga – apenas quem não viajou treinou na Toca da Raposa 2. A reapresentação será nesta quarta-feira (20) pela manhã. Também haverá treino na quinta-feira (21) pela manhã e na sexta-feira (22) à tarde, seguido de concentração para o jogo contra o Internacional.

O técnico Leonardo Jardim poderá contar com a volta dos três jogadores que cumpriram suspensão diante do Mirassol: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian. O lateral-direito William, afastado para se recuperar de pancada no quadril, será avaliado nos próximos dias na Toca da Raposa.