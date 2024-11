Diniz explica fase ruim do Cruzeiro: ‘Na prática, está melhor’

Depois de mais um tropeço no Brasileirão, o empate por 1 a 1 com o Grêmio, nesta quarta-feira (27), no Mineirão, o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, tentou explicar outro desempenho ruim da equipe. Apesar de ter demonstrado mais vontade que na final da Copa Sul-Americana, quando perdeu por 3 a 1 para o Racing, a Raposa não conseguiu os três pontos que seriam importantes na briga pela vaga na Libertadores 2025.

- Não é só discurso. Na prática, o time está cada vez melhor. Eu também escolheria vencer hoje, mas o treinador não pode falar ‘vamos jogar pior para vencer o jogo’. Não cola essa matemática - justificou Diniz, em entrevista coletiva após a partida.

O treinador do Cruzeiro prometeu continuar trabalhando para conseguir as vitórias que ainda não vieram.

- Penso que a gente tem de valorizar o trabalho, trabalhar muito. Meu discurso é trabalhar, produzir e espero que assim as vitórias venham. É assim que sei fazer. Trabalhar, trabalhar, melhorar o time, melhorar os jogadores. Não vir aqui reclamar que faltou esse ou outro jogador, que um machucou – afirmou.

Diniz confia na conquista da vaga na Libertadores

Apesar das dificuldades, Diniz acredita que o Cruzeiro vai conquistar a vaga na Libertadores do ano que vem:

- Espero de fato que a gente consiga vencer os próximos jogos e entregar a classificação para a Libertadores. Acho que esse é o caminho a seguir.

Nas três últimas rodadas do Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino, domingo (1º), em Bragança Paulista (SP); recebe o Palmeiras, quarta-feira (4), no Mineirão; e joga contra o Juventude, em Caxias do Sul, no domingo seguinte (8).

