Veja o que falta para o Cruzeiro se classificar para Libertadores

Na noite da última quarta-feira (27), o Cruzeiro empatou com o Grêmio por 1 a 1, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Cabuloso permanece na sétima colocação e depende apenas de si, para garantir uma vaga para a Libertadores 2025.

Após a perda do título da Sul-Americana, para o Racing, no último sábado, a única maneira do Cruzeiro se classificar para a Libertadores é via Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos, em 35 rodadas, o Cabuloso disputa a última vaga (garantida), com o Bahia e Corinthians, ambos com 47 pontos.

Matematicamente, Atlético-MG, Vasco, Vitória, Juventude, Grêmio e Athletico também têm chances, porém são mínimas. Caso o Botafogo conquiste a Libertadores 2024, mais uma vaga será aberta. Portanto, oito equipes se classificarão para a competição continental.

Hora da decisão

Os próximos confrontos do Cruzeiro não são simples. No domingo (2), visita o RB Bragantino, em Bragança Paulista; na quarta (4), recebe o Palmeiras, no Mineirão; no domingo (8), visita o Juventude, em Caxias do Sul, pela última rodada do Brasileirão.

Tanto o Juventude, quanto o RB Bragantino lutam para escapar do rebaixamento. Por outro lado, o Palmeiras segue na briga pelo título do Brasileirão. Ou seja, se o Cruzeiro quiser se consolidar na sétima colocação, precisará conquistar bons resultados, visto que o Corinthians vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas, e dificilmente desperdiçará pontos nessa reta final do Campeonato Brasileiro.

Retrospecto com os próximos rivais

Cruzeiro x RB Bragantino:

Cruzeiro 2 x 1 RB Bragantino - Brasileirão 2024

Cruzeiro 0 x 0 RB Bragantino - Brasileirão 2023

RB Bragantino 0 x 3 Cruzeiro - Brasileirão 2023

Cruzeiro x Palmeiras:

Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2024

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2023

Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2023

Cruzeiro x Juventude:

Cruzeiro 2 x 0 Juventude - Brasileirão 2024

Juventude 1 x 0 Cruzeiro - Série B 2020

Cruzeiro 0 x 0 Juventude - Série B 2020

Cruzeiro busca se consolidar no G-7, para se classificar para a Libertadores (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

