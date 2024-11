Lucas Romero discorda de vaias da torcida do Cruzeiro após empate com o Grêmio Com mais um tropeço, Cabuloso não consegue abrir vagas sobre concorrentes a vaga na Libertadores de 2025

Lucas Romero, jogador do Cruzeiro, à beira do campo em partida contra o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão (Foto: Foto: Gilson Lobo/AGIF) Lucas Romero, jogador do Cruzeiro, à beira do campo em partida contra o Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão (Foto: Foto: Gilson Lobo/AGIF)