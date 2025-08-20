Cruzeiro faz mais gols no primeiro tempo e leva mais no segundo

O tempo dos gols no empate com o Mirassol por 1 a 1, segunda-feira (18), em Mirassol, é uma amostra do que vem acontecendo com o Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Leonardo Jardim marca mais gols no primeiro tempo e sofre mais gols na segunda etapa das partidas.

Dos 32 gols marcados pelo Cruzeiro nos 20 jogos pelo Brasileirão, 21 foram feitos na primeira metade dos jogos. E dos 14 gols sofridos pela equipe celeste na competição, oito saíram após o intervalo.

Resultados significativos foram obtidos com gols no primeiro tempo. Na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em Recife, três gols saíram nos primeiros 45 minutos do jogo. Nas vitórias por 2 a 0 sobre Fortaleza, Fluminense e Botafogo, todas fora de casa, os gols foram marcados no primeiro tempo. Contra o Palmeiras, no Mineirão, foram dois gols relâmpagos, no primeiro e no quarto minutos – o Verdão descontou já no fim da etapa final.

Pontos importantes também escaparam por causa desse contraste no desempenho. Em alguns jogos, o Cruzeiro conseguiu sair na frente no primeiro tempo, mas o adversário reagiu na segunda etapa e evitou a derrota para a equipe celeste.

Isso ocorreu nas derrotas por 2 a 1 para Ceará e Santos, no Mineirão. Contra o time cearense, o atacante Kaio Jorge marcou logo aos 3 minutos, mas o adversário virou com gols aos 38 minutos do primeiro tempo e 14 da etapa final. Diante do Santos, Fabrício Bruno marcou no fim da etapa inicial, mas o Peixe virou com gols aos 16 e 46 minutos do segundo tempo.

Por pouco o mesmo não ocorreu na partida de segunda-feira (18). Kaio Jorge marcou aos 4 minutos. Negueba empatou aos 19 do segundo tempo, e o Mirassol pressionou muito e esteve próximo da virada no restante da partida.

Para o zagueiro Fabrício Bruno, a maneira de jogar da equipe explica essa situação. O Cruzeiro começa os jogos com muita intensidade, consegue ficar à frente no placar e acaba por tentar segurar o resultado parcial na segunda parte dos jogos:

- É natural que, quando você tem o resultado positivo, ainda mais jogando fora de casa, o time tente se defender um pouco mais. A partir do momento em que você tem o resultado positivo, para que você vai ficar se atirando? – afirmou Fabrício Bruno, na zona mista, após o empate com o Mirassol.

Para Fabrício Bruno, é natural que equipe sofra mais gols no segundo tempo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja o tempo dos gols marcados e sofridos pelo Cruzeiro no Brasileirão: