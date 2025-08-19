Técnico do Cruzeiro mostra satisfação com pré-convocados para a Seleção

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, demonstrou satisfação com a presença de quatro jogadores da equipe na pré-convocação do técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia, nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O lateral Kaiki, o atacante Kaio Jorge, o meia Matheus Pereira e o zagueiro Fabrício Bruno podem aparecer na lista definitiva que será divulgada na segunda-feira (25).

- Fico satisfeito que esses atletas do Cruzeiro tenham o seu trabalho valorizado pelo treinador. Todos eles têm feito uma excelente temporada. Fico contente quando temos jogadores na Seleção, ainda mais na Seleção Brasileira, que é a do país em que trabalhamos. Fico com enorme satisfação – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após o empate com o Mirassol.

Leonardo Jardim não deixou de “puxar a sardinha” para seu trabalho, ao relembrar que Kaiki e Kaio Jorge não eram titulares da equipe no início da temporada:

- Eu brincava com o Kaiki e dizia que é a primeira vez que um menino, que, no início da temporada, nem era opção para ser titular, hoje em dia, pode estar na Seleção. Assim como o Kaio Jorge, que também era um jogador desvalorizado no início da temporada. Temos que estar todos satisfeitos pela trajetória desses quatro – disse o técnico do Cruzeiro.

Lateral Kaiki pode aparecer na lista de Carlo Ancelotti na segunda-feira (25) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Convocados não desfalcarão a equipe do Cruzeiro

A convocação definitiva será feita na tarde da segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no domingo (1º). As partidas serão contra o Chile, dia 4, no Maracanã, e Bolívia, dia 9, em El Alto, na Bolívia.

O Campeonato Brasileiro será paralisado após a 22ª rodada, quando o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, dia 30, no Mineirão, e volta a ser disputado em 13 de setembro - a Raposa joga contra o Bahia, em Salvador, em data a ser definida pela CBF.

Assim, se algum jogador do Cruzeiro estiver na lista definitiva, não vai desfalcar a equipe. A preocupação, no entanto, seria com o retorno e a recuperação após o jogo na Bolívia, dia 9, para a segunda partida contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 11, no Mineirão, às 19h30.