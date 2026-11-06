Denunciado por provocações no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG válido pela 33ª rodada do Campeonato brasileiro, o atacante Kaio Jorge foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta sexta-feira (6). Por outro lado, Wesley foi suspenso.

O julgamento foi realizado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, em Poços de Caldas. Os atacantes foram denunciados por episódios no clássico contra o Atlético-MG.

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O camisa 19 foi absolvido pela maioria dos votos das acusações pelas provocações. Enquanto isso, a decisão pela suspensão de Wesley foi unânime. Ambos foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva.

Wesley no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além deles, o Cruzeiro também foi multado em R$ 1,5 mil por atraso no retorno à partida.

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Decisões sobre Kaio Jorge e Wesley, do Cruzeiro

O autor do único gol do clássico foi denunciado por provocar os rivais pedindo silêncio e jogar milho no gramado, tradicional provocação celeste. Porém, ao analisar o caso, a comissão decidiu, por maioria dos votos, absolver o atacante.

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Enquanto isso, Wesley foi denunciado por ter feito um gesto obsceno em direção aos torcedores do Atlético-MG na Arena MRV. Durante a comemoração do gol do Cruzeiro, o atacante voltou ao banco de reservas e os atleticanos arremessaram copos ao gramado, um deles atingindo o cruzeirense. Em resposta, ele fez um gesto obsceno. Por conta disso, foi suspenso por uma partida.