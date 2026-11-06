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Pode voltar ao Racing? Entenda situação de Rojas, do Cruzeiro

Lateral fez bom jogo contra o Bahia

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/11/2026 14:03
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Rojas, jogador do Cruzeiro, com a bola no Mineirão durante duelo com o Bahia.
Rojas, jogador do Cruzeiro, com a bola no Mineirão durante duelo com o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de uma entrevista polemica no início da semana, surgiram rumores de que Gabriel Rojas poderia negociar um retorno ao Racing na próxima temporada. No entanto, segundo apurou o Lance!, não há negociação dos argentinos com o Cruzeiro para repatriar o atleta no momento.

– Comecei jogando, mas é verdade que estou me custando a adaptação e o idioma. Não estou tendo os minutos que se deseja, mas sempre se prioriza o grupo e se trabalha da melhor maneira. Em dezembro se verá o que é melhor para mim e para o clube – afirmou Rojas em entrevista à D Sports Rádio, da Argentina.

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– Esta liga é importante e estamos em um clube grande, tomei a decisão de vir aqui e não tenho tido a continuidade que desejava. Estou agradecido com o Cruzeiro e trato de ser respeitoso com o clube, em dezembro se avaliará – finalizou.

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Rojas fez bom jogo em Cruzeiro x Bahia

Dias depois das declarações, Gabriel Rojas ganhou oportunidade como titular contra o Bahia e fez seu melhor jogo pela equipe. O lateral-esquerdo teve nove contribuições defensivas, com seis cortes, um bloqueio e duas recuperações. Além disso, perdeu apenas um de seus sete duelos.

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Rojas, do Cruzeiro, dribla o Bahia no Mineirão durante Cruzeiro x Bahia.
Rojas, jogador do Cruzeiro, com a bola no Mineirão durante duelo com o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a bola no pé, deu dois passes decisivos e criou uma grande chance, acertando 78% dos passes no campo do adversário. Além disso, acertou dois dribles e sofreu uma falta.

Depois do jogo, Gabrie Rojas não conversou com a imprensa, mas Matías Viña falou sobre a partida do argentino.

– Fico feliz (por Rojas) porque não é fácil, o idioma é diferente e precisa se adaptar a muita coisa, costume… não só no dia a dia. Eu já fiquei mais tempo no Brasil e sei como é se adaptar. A janta aqui, é difícil para se adaptar, na Argentina e no Uruguai é diferente, e isso muda muito, alimentar de maneira diferente para jogar 90 minutos. Hoje e no último jogo ele se mostrou bem, vem crescendo e fico feliz por isso. É um cara muito bom no dia a dia. Para mim é bom pois faz evoluir os dois – disse.

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