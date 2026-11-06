Pode voltar ao Racing? Entenda situação de Rojas, do Cruzeiro

Depois de uma entrevista polemica no início da semana, surgiram rumores de que Gabriel Rojas poderia negociar um retorno ao Racing na próxima temporada. No entanto, segundo apurou o Lance!, não há negociação dos argentinos com o Cruzeiro para repatriar o atleta no momento.

– Comecei jogando, mas é verdade que estou me custando a adaptação e o idioma. Não estou tendo os minutos que se deseja, mas sempre se prioriza o grupo e se trabalha da melhor maneira. Em dezembro se verá o que é melhor para mim e para o clube – afirmou Rojas em entrevista à D Sports Rádio, da Argentina.

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– Esta liga é importante e estamos em um clube grande, tomei a decisão de vir aqui e não tenho tido a continuidade que desejava. Estou agradecido com o Cruzeiro e trato de ser respeitoso com o clube, em dezembro se avaliará – finalizou.

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Rojas fez bom jogo em Cruzeiro x Bahia

Dias depois das declarações, Gabriel Rojas ganhou oportunidade como titular contra o Bahia e fez seu melhor jogo pela equipe. O lateral-esquerdo teve nove contribuições defensivas, com seis cortes, um bloqueio e duas recuperações. Além disso, perdeu apenas um de seus sete duelos.

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Rojas, jogador do Cruzeiro, com a bola no Mineirão durante duelo com o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a bola no pé, deu dois passes decisivos e criou uma grande chance, acertando 78% dos passes no campo do adversário. Além disso, acertou dois dribles e sofreu uma falta.

Depois do jogo, Gabrie Rojas não conversou com a imprensa, mas Matías Viña falou sobre a partida do argentino.

– Fico feliz (por Rojas) porque não é fácil, o idioma é diferente e precisa se adaptar a muita coisa, costume… não só no dia a dia. Eu já fiquei mais tempo no Brasil e sei como é se adaptar. A janta aqui, é difícil para se adaptar, na Argentina e no Uruguai é diferente, e isso muda muito, alimentar de maneira diferente para jogar 90 minutos. Hoje e no último jogo ele se mostrou bem, vem crescendo e fico feliz por isso. É um cara muito bom no dia a dia. Para mim é bom pois faz evoluir os dois – disse.