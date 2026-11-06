Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Análise: vitória contra o Bahia pode ter exorcizado dependência do Cruzeiro com Matheus Pereira

A equipe teve um de seus jogos mais criativos sob o comando de Artur Jorge sem seu camisa 10

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/11/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge celebra a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão.
Artur Jorge celebra a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mesmo sem a presença de seu camisa 10, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2 no Mineirão e teve um de seus jogos mais criativos sob o comando de Artur Jorge. No duelo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe teve 3,53 gols esperados (xG), ou seja, criou para fazer três ou mais gols.

Essa estatística é a melhor com o português desde os 3,39 da goleada por 4 a 0 contra o Barcelona-EQU pela Libertadores.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Bruno Rodrigues contra o Bahia
Bruno Rodrigues contra o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Fim da 'Matheus Pereira dependência'?

Nas três vezes que jogou sem o camisa 10 no Campeonato Brasileiro de 2026, a Raposa teve duas derrotas (para Athletico e Botafogo) e uma vitória (contra o Remo).

continua após a publicidade

Nas três ocasiões, a equipe teve média de 1,04 gols esperados e criou 1,7 grandes chances. Somados os números, foram cinco grandes chances e 3,13 gols esperados.

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Na vitória do Cruzeiro contra o Bahia, mesmo sem Matheus Pereira, a equipe criou cinco grandes chances e teve 3,53 gols esperados.

Na zona mista, Bruno Rodrigues, um dos grandes responsáveis pela vitória da Raposa, falou sobre a importância do resultado.

– A gente sabe do peso do Matheus Pereira, da qualidade. Então consegui fazer o gol e ajudar o grupo. E conseguimos os três pontos que era o mais importante – avaliou Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

Fim de sequência chutando menos

Em uma sequência de quatro vitórias, o Cruzeiro vinha de três partidas seguidas chutando igual ou menos que seus adversários. Contra o Bahia, voltou a finalizar mais e ao gol, com 22 chutes, oito no gol, contra 13 do Tricolor, cinco no alvo. Na coletiva de imprensa, Artur Jorge destacou que tudo o agradou na partida.

– Tenho que ser sincero, me agradou tudo. Sair com uma vitória e muito feliz, satisfeito. Muito feliz mesmo. Resumo é simples, uma vitória inteiramente dos jogadores. Tenho que entregar aos jogadores porque foram de fato incansáveis na entrega, muito valentes, bravos em todos os momentos, souberam sofrer. Tínhamos adversidades. Durante o jogo mais algumas. Os jogadores deram uma resposta imensa, estou muito satisfeito, uma vitória contra um rival direto, que joga muito bem, gosta de ter a bola. Mas o resultado foi bom, mas estou satisfeito e agradecido aos jogadores. Meu agradecimento ao que entregaram hoje – avaliou Artur Jorge.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge após vitória contra o Bahia

Cruzeiro

Artur Jorge exalta jogadores após vitória: 'Tudo me agradou'

Há 6 horas
Kaio Jorge lamentando em Cruzeiro x Bahia

Fora de Campo

Pênalti perdido por Kaio Jorge em Cruzeiro x Bahia assusta torcedores: 'Bizarro'

Há 6 horas
Gerson (Cruzeiro) disputa a bola com jogador do Bahia no Mineirão, durante Cruzeiro x Bahia.

Fora de Campo

Gol perdido em Cruzeiro x Bahia gera revolta: 'Inacreditável'

Há 7 horas
Jogador do Cruzeiro celebra durante Cruzeiro x Bahia no Mineirão.

Cruzeiro

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Brasileirão

Há 8 horas
Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.

Cruzeiro

Kaio Jorge marca duas vezes, e Cruzeiro vence Bahia de virada

Há 9 horas
Vestiário do Cruzeiro contra o Bahia

Cruzeiro

Sem Matheus Pereira! Confira escalação do Cruzeiro contra o Bahia

Há 9 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Cruzeiro erguem os braços em campo durante a partida, em Mineirão lotado.

Como assistir Cruzeiro e Bahia pela Amazon Prime no Brasileirão?

Fabrício Bruno em treino na Toca pelo Cruzeiro, vestindo uniforme azul e branco, com bola no campo.

Fabrício Bruno projeta reta final decisiva do Cruzeiro

Entrevista Mota Cruzeiro

Mota relembra tríplice coroa do Cruzeiro e bronca de Luxemburgo: 'Foi uma dura pesada'

Ueslei Pitbull pelo Bahia

Uéslei Pitbull relembra título da Copa do Brasil de 1996 e dá palpite sobre Cruzeiro x Bahia

Elenco do Cruzeiro em uniforme azul, grupo de jogadores em celebração pelo tricampeonato.

Campeão da tríplice coroa relembra maior goleada do Cruzeiro contra o Bahia

Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Fonte Nova pelo 15ª rodada do Brasileirão

IA crava placar de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Romero, jogador do Cruzeiro, comemora gol em Cruzeiro x Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro não perde para o Bahia no Mineirão há mais de uma década

Kaio Jorge pede silêncio na Arena MRV

Cruzeiro: Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por provocações no clássico

Sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas (TCE-MG)

Tribunal suspende patrocínios de estatais a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG

Kaio Jorge correndo em treinamento

Cruzeiro: Kaio Jorge relata problema físico no início da temporada

Cruzeiro Sub-17 x Corinthians no Estádio Independência,

Cruzeiro reage, mas Corinthians vence o Brasileirão Sub-17

Equipe feminina do Cruzeiro conquista a Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ídolo do Flamengo celebra título do Cruzeiro: 'Eu sabia'

Paulinho, jogador do Cruzeiro, acompanha treino na Toca II

Matheus Pereira analisa impacto de Paulinho no Cruzeiro