Mesmo sem a presença de seu camisa 10, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2 no Mineirão e teve um de seus jogos mais criativos sob o comando de Artur Jorge. No duelo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe teve 3,53 gols esperados (xG), ou seja, criou para fazer três ou mais gols.

Essa estatística é a melhor com o português desde os 3,39 da goleada por 4 a 0 contra o Barcelona-EQU pela Libertadores.

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Bruno Rodrigues contra o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Fim da 'Matheus Pereira dependência'?

Nas três vezes que jogou sem o camisa 10 no Campeonato Brasileiro de 2026, a Raposa teve duas derrotas (para Athletico e Botafogo) e uma vitória (contra o Remo).

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Nas três ocasiões, a equipe teve média de 1,04 gols esperados e criou 1,7 grandes chances. Somados os números, foram cinco grandes chances e 3,13 gols esperados.

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Na vitória do Cruzeiro contra o Bahia, mesmo sem Matheus Pereira, a equipe criou cinco grandes chances e teve 3,53 gols esperados.

Na zona mista, Bruno Rodrigues, um dos grandes responsáveis pela vitória da Raposa, falou sobre a importância do resultado.

– A gente sabe do peso do Matheus Pereira, da qualidade. Então consegui fazer o gol e ajudar o grupo. E conseguimos os três pontos que era o mais importante – avaliou Bruno Rodrigues.

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Fim de sequência chutando menos

Em uma sequência de quatro vitórias, o Cruzeiro vinha de três partidas seguidas chutando igual ou menos que seus adversários. Contra o Bahia, voltou a finalizar mais e ao gol, com 22 chutes, oito no gol, contra 13 do Tricolor, cinco no alvo. Na coletiva de imprensa, Artur Jorge destacou que tudo o agradou na partida.

– Tenho que ser sincero, me agradou tudo. Sair com uma vitória e muito feliz, satisfeito. Muito feliz mesmo. Resumo é simples, uma vitória inteiramente dos jogadores. Tenho que entregar aos jogadores porque foram de fato incansáveis na entrega, muito valentes, bravos em todos os momentos, souberam sofrer. Tínhamos adversidades. Durante o jogo mais algumas. Os jogadores deram uma resposta imensa, estou muito satisfeito, uma vitória contra um rival direto, que joga muito bem, gosta de ter a bola. Mas o resultado foi bom, mas estou satisfeito e agradecido aos jogadores. Meu agradecimento ao que entregaram hoje – avaliou Artur Jorge.