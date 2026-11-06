Fica no Cruzeiro? Bruno Rodrigues fala sobre futuro
Atacante marcou um dos gols do Cruzeiro contra o Bahia
Em fim de empréstimo no Cruzeiro, Bruno Rodrigues marcou um dos gols da equipe na vitória por 3 a 2 contra o Vitória na última quinta-feira (5). Na zona mista, o jogador foi questionado sobre seu futuro no clube.
– Então, vocês sabem o que a gente passou aqui em 2022 e 2023, e estar podendo fazer mais um gol aqui no Mineirão é um momento muito muito especial para mim. Vocês sabem também que eu tive duas lesões no joelho – comentou Bruno Rodrigues.
– Eu não vou ser o Bruno de 22 ou 23, porque eu preciso de uma sequência de jogos. Mas o professor Artur sabe que eu dou o meu melhor sempre no dia a dia, até no meu extracampo também eu busco sempre estar no meu melhor fisicamente e hoje, graças a Deus, fui muito feliz com esse meu gol – prosseguiu o atacnte.
Por estar no Cruzeiro emprestado pelo Palmeiras, o atacante não poderá enfrentar o Verdão na próxima rodada. No entanto, ele destaca que seu desejo é permanecer na Toca da Raposa II.
– Meu desejo é continuar no Cruzeiro, é um clube em que sou muito feliz, minha família ama. Às vezes as pessoas não entendem, julgam, mas eu sempre busco estar na minha melhor forma física possível, porque eu me cobro bastante. Estou muito feliz de ter vivido esse momento com o gol, é um momento muito especial para mim mais uma vez – disse.
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