Fica no Cruzeiro? Bruno Rodrigues fala sobre futuro

Em fim de empréstimo no Cruzeiro, Bruno Rodrigues marcou um dos gols da equipe na vitória por 3 a 2 contra o Vitória na última quinta-feira (5). Na zona mista, o jogador foi questionado sobre seu futuro no clube.

– Então, vocês sabem o que a gente passou aqui em 2022 e 2023, e estar podendo fazer mais um gol aqui no Mineirão é um momento muito muito especial para mim. Vocês sabem também que eu tive duas lesões no joelho – comentou Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

– Eu não vou ser o Bruno de 22 ou 23, porque eu preciso de uma sequência de jogos. Mas o professor Artur sabe que eu dou o meu melhor sempre no dia a dia, até no meu extracampo também eu busco sempre estar no meu melhor fisicamente e hoje, graças a Deus, fui muito feliz com esse meu gol – prosseguiu o atacnte.

Por estar no Cruzeiro emprestado pelo Palmeiras, o atacante não poderá enfrentar o Verdão na próxima rodada. No entanto, ele destaca que seu desejo é permanecer na Toca da Raposa II.

continua após a publicidade