menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Mairon César define escalação do Cruzeiro para a final da Copinha

A Raposa enfrenta o Tricolor na manhã deste domingo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/01/2026
10:12
Cruzeiro (Marco Galvão/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro (Marco Galvão/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro definiu a escalação para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada neste domingo, 25 de janeiro, no Pacaembu. A Raposa enfrenta o São Paulo a partir das 11h (de Brasília).

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Para o duelo o treinador Mairon César não poderá contar com um de seus principais jogadores. Eduardo Pape levou cartão amarelo na semifinal da competição e está suspenso. No lugar do camisa 8 entra Alessandro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com a exceção de Pape, o Cruzeiro terá a escalação que venceu os últimos jogos na competição. O Cabuloso chega à final com 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade
Cruzeiro x Grêmio (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Baptistella (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

No ataque, Baptistella volta a figurar entre os titulares. O atacante chegou a ser chamado para o time profissional da Raposa, mas voltou à disputa da Copinha nas fases finais.

Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo com: Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William; Murilo, Alessandro, Rhuan Gabriel; Rayan, Baptistella, Fernando.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Tricolor está escalado com: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.

Veja mais sobre

✅Ficha técnica
FINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports

Escalação do Cruzeiro (Técnico: Mairon César)

Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William; Murilo, Alessandro, Rhuan Gabriel; Rayan, Baptistella, Fernando.

Escalação do São Paulo (Técnico: Alan Barcellos)

João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias