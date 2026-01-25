Mairon César define escalação do Cruzeiro para a final da Copinha
A Raposa enfrenta o Tricolor na manhã deste domingo
O Cruzeiro definiu a escalação para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada neste domingo, 25 de janeiro, no Pacaembu. A Raposa enfrenta o São Paulo a partir das 11h (de Brasília).
Para o duelo o treinador Mairon César não poderá contar com um de seus principais jogadores. Eduardo Pape levou cartão amarelo na semifinal da competição e está suspenso. No lugar do camisa 8 entra Alessandro.
Com a exceção de Pape, o Cruzeiro terá a escalação que venceu os últimos jogos na competição. O Cabuloso chega à final com 100% de aproveitamento.
No ataque, Baptistella volta a figurar entre os titulares. O atacante chegou a ser chamado para o time profissional da Raposa, mas voltou à disputa da Copinha nas fases finais.
Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo com: Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William; Murilo, Alessandro, Rhuan Gabriel; Rayan, Baptistella, Fernando.
Do outro lado, o Tricolor está escalado com: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.
✅Ficha técnica
FINAL - COPINHA 2026
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports
Escalação do Cruzeiro (Técnico: Mairon César)
Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William; Murilo, Alessandro, Rhuan Gabriel; Rayan, Baptistella, Fernando.
Escalação do São Paulo (Técnico: Alan Barcellos)
João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana e Paulinho.
