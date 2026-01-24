São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo à final da Copinha
Equipes decidem título da Copinha
São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. A decisão da Copinha terá transmissão da Record TV, CazéTV e XSports.
O Tricolor fez uma campanha praticamente perfeita na competição. Em busca do bicampeonato consecutivo e dono de seis títulos ao longo de sua história, a equipe comandada por Allan Barcellos venceu o Ibrachina por 4 a 1 na última quinta-feira, em partida disputada no Morumbis. A expectativa é de presença maciça da torcida.
Do outro lado, o Cruzeiro tenta conquistar a segunda taça da Copinha. O time mineiro venceu o Grêmio por 3 a 2 na semifinal do torneio.
Na fase de grupos, o Tricolor teve desempenho de destaque e encerrou a participação na liderança do Grupo 19, com nove pontos conquistados, três vitórias, dez gols anotados e apenas um gol sofrido.
✅Ficha técnica
SÃO PAULO X CRUZEIRO
FINAL - COPINHA 2026
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports
