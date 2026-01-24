São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo à final da Copinha

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. A decisão da Copinha terá transmissão da Record TV, CazéTV e XSports.

O Tricolor fez uma campanha praticamente perfeita na competição. Em busca do bicampeonato consecutivo e dono de seis títulos ao longo de sua história, a equipe comandada por Allan Barcellos venceu o Ibrachina por 4 a 1 na última quinta-feira, em partida disputada no Morumbis. A expectativa é de presença maciça da torcida.

Do outro lado, o Cruzeiro tenta conquistar a segunda taça da Copinha. O time mineiro venceu o Grêmio por 3 a 2 na semifinal do torneio.

Cruzeiro e São Paulo decidem o título da Copinha (Fotos: Miguel Schincariol/São Paulo FC & Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na fase de grupos, o Tricolor teve desempenho de destaque e encerrou a participação na liderança do Grupo 19, com nove pontos conquistados, três vitórias, dez gols anotados e apenas um gol sofrido.

Veja mais sobre São Paulo x CRUZEIRO:

✅Ficha técnica

SÃO PAULO X CRUZEIRO

FINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports