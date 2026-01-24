menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo à final da Copinha

Equipes decidem título da Copinha

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/01/2026
18:56
São Paulo e Cruzeiro se enfrentam pela quinta rodada da Copinha (Foto: Arte/Lance!)
São Paulo e Cruzeiro se enfrentam pela quinta rodada da Copinha (Foto: Arte/Lance!)
São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. A decisão da Copinha terá transmissão da Record TV, CazéTV e XSports.

O Tricolor fez uma campanha praticamente perfeita na competição. Em busca do bicampeonato consecutivo e dono de seis títulos ao longo de sua história, a equipe comandada por Allan Barcellos venceu o Ibrachina por 4 a 1 na última quinta-feira, em partida disputada no Morumbis. A expectativa é de presença maciça da torcida.

Do outro lado, o Cruzeiro tenta conquistar a segunda taça da Copinha. O time mineiro venceu o Grêmio por 3 a 2 na semifinal do torneio.

Cruzeiro e São Paulo decidem o título da Copinha (Fotos: Miguel Schincariol/São Paulo FC & Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Na fase de grupos, o Tricolor teve desempenho de destaque e encerrou a participação na liderança do Grupo 19, com nove pontos conquistados, três vitórias, dez gols anotados e apenas um gol sofrido.

Veja mais sobre São Paulo x CRUZEIRO:

✅Ficha técnica
SÃO PAULO X CRUZEIRO
FINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Record TV, CazéTV e XSports

