São Paulo x Cruzeiro: Inteligência artificial crava quem será campeão da Copinha

Tricolor Paulista chega como atual campeão para defender o título

24/01/2026
Cruzeiro e São Paulo decidem o título da Copinha
Cruzeiro e São Paulo decidem neste domingo (25), o título da 56ª edição da Copinha, às 11h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu. O Cruzeiro chega embalado após virar sobre o Grêmio por 3 a 2 na semifinal, enquanto o Tricolor garantiu a vaga ao golear o Ibrachina por 4 a 1.

Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou quem é o favorito a levar a taça da Copinha, São Paulo ou Cruzeiro?

Chat GPT faz previsão para final da Copinha

"O São Paulo aparece como leve favorito.

O Tricolor chega à final com uma campanha mais consistente, defesa sólida ao longo da competição e um ataque que funcionou com naturalidade na semifinal, ao golear o Ibrachina. Além disso, pesa a favor a experiência recente em decisões: o São Paulo é o atual campeão, sabe jogar finais de Copinha e tem um histórico muito forte no torneio, com cinco títulos.

O Cruzeiro, por outro lado, merece total respeito. A virada sobre o Grêmio mostrou poder de reação, competitividade e força mental, qualidades decisivas em uma final. No entanto, a equipe mineira oscilou mais durante o campeonato e terá pela frente um adversário acostumado a controlar jogos grandes".

Cruzeiro e São Paulo decidem o título da Copinha (Fotos: Miguel Schincariol/São Paulo FC & Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro, campeão em 2007, tenta repetir o feito quase duas décadas depois e levantar sua segunda taça na história da Copinha. O São Paulo, atual campeão da competição, busca o bicampeonato consecutivo e o sexto troféu da história, somando-se às conquistas de 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025.

