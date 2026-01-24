Atlético-MG x Cruzeiro – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Atlético-MG x Cruzeiro pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O duelo acontece neste domingo, 25 de janeiro, às 18h (horário de Brasília). A bola rola na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Atlético-MG x Cruzeiro (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O clássico mineiro reúne dois times em momentos competitivos e com argumentos suficientes para equilibrar o confronto. O Atlético-MG chega invicto na temporada, sustentado por uma equipe organizada, com boa intensidade no meio-campo e forte presença ofensiva quando atua na Arena MRV. Ainda assim, o Galo tem encontrado dificuldades para transformar domínio territorial em vitórias mais confortáveis, especialmente contra adversários que sabem reduzir espaços e competir fisicamente.

O Cruzeiro, por sua vez, tem mostrado maturidade em jogos grandes e chega confiante para o clássico. A equipe apresenta boa leitura tática, linhas compactas e eficiência para neutralizar o jogo do rival, além de explorar transições rápidas. Mesmo atuando fora de casa, o time demonstra capacidade de competir em alto nível e sustentar resultados, o que reforça o cenário de equilíbrio e sustenta o prognóstico de empate.

O Atlético-MG está há cinco jogos sem derrota na temporada

na temporada O Cruzeiro não perde para o Atlético-MG há quatro confrontos

Ambos os times apresentam campanhas consistentes neste início de Campeonato Mineiro

Outros palpites para Atlético-MG x Cruzeiro

Os palpites se apoiam diretamente nos números recentes do confronto. O mercado de ambas as equipes marcam ganha força porque o Atlético-MG sofreu gol em três partidas recentes, enquanto o Cruzeiro atravessa uma sequência de quatro jogos sem derrota, cenário que indica competitividade e capacidade ofensiva dos dois lados no clássico.

Já o recorte disciplinar e de dinâmica de jogo também é sustentado pelas estatísticas. Em todos os seis confrontos recentes entre Atlético-MG e Cruzeiro, a partida ultrapassou a marca de 4,5 cartões, reforçando o perfil mais físico e tenso do duelo e a possibilidade de expulsão. Por fim, o mercado de menos de 10,5 escanteios se justifica pelo fato de sete dos nove jogos entre as equipes ficarem abaixo dessa linha, indicando um clássico mais concentrado no meio e com menor volume de bolas alçadas à área.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG aparece apenas na 3ª colocação do Grupo A do Campeonato Mineiro, com quatro pontos em quatro jogos, resultado de uma sequência de empates que mantém o time fora da zona de classificação para as semifinais.

A equipe marcou e sofreu três gols até aqui e ainda busca a primeira vitória na temporada. No último compromisso pelo Estadual, o Galo voltou a empatar, reforçando o cenário de pressão por resultado, especialmente atuando na Arena MRV diante do maior rival.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Ruan Tressoldi, Victor Hugo, Junior Alonso; Preciado, Alan Franco, Igor Gomes, Cuello; Victor Hugo, Reinier e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro com seis pontos em quatro jogos, somando duas vitórias e duas derrotas.

Apesar da campanha irregular em resultados, a equipe se destaca pelo bom desempenho ofensivo, com oito gols marcados, figurando entre os ataques mais produtivos do Estadual. O objetivo no clássico é manter a liderança do grupo e sustentar o bom início de temporada, mesmo atuando fora de casa.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG x Cruzeiro

O histórico recente entre Atlético-MG e Cruzeiro fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG x Cruzeiro

15/10/2025 – Atlético Mineiro 1 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

11/09/2025 – Cruzeiro 2 x 0 Atlético Mineiro (Copa do Brasil)

27/08/2025 – Atlético Mineiro 0 x 2 Cruzeiro (Copa do Brasil)

18/05/2025 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

09/02/2025 – Cruzeiro 0 x 2 Atlético Mineiro (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro atravessa uma sequência de quatro jogos sem derrota no confronto direto contra o Atlético-MG O Atlético-MG sofreu gol em três partidas recentes Em todos os sete últimos clássicos, o duelo terminou com menos de 2,5 gols O clássico superou a linha de 4,5 cartões nos seis confrontos recentes Em sete dos nove jogos entre Atlético-MG e Cruzeiro, o número de escanteios ficou abaixo de 10,5

Comparação de Odds para Atlético-MG x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Cruzeiro

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.