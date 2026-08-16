Lucho fala sobre estreia pelo Cruzeiro e projeta decisão O atacante fez seu primeiro jogo pela Raposa e participou do segundo gol da equipe

Na vitória por 2 a 1 do Cruzeiro contra o Corinthians na Neo Química Arena, o atacante Lucho Rodríguez fez sua estreia pela Raposa. Após a partida, o jogador falou sobre sua primeira partida pelo Cabuloso e ressaltou a importância do resultado para a decisão contra o Flamengo.

– Uma estreia especial para mim, voltar com um triunfo importante. O grupo vai com muita confiança, unido. Agora é trabalhar e recuperar para o próximo jogo – comentou Lucho após sua primeira partida pelo Cruzeiro.

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– Fazia tempo que não jogava. Joguei no Campeonato Saudita que terminou em maio. Queria jogar, estava ansioso. Custou entrar no ritmo, mas com os minutos pude entrar. Fiquei feliz, pela equipe e pela vitória. É focar no próximo jogo – avaliou o atacante.

– Eu acredito que esse jogo vai dar moral para o próximo. Será o mais importante do ano. Um triunfo para nós hoje foi importante para chegar com confiança no próximo jogo – projetou Lucho Rodríguez

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Corinthians x Cruzeiro

As equipes fizeram um jogo muito equilibrado na Neo Química Arena, mas a Raposa soube aproveitar melhor suas oportunidades. No primeiro tempo, o Timão teve mais a bola, criou boas oportunidades, mas não as concluiu bem.

Do outro lado, quando chegou ao ataque, o time mineiro foi certeiro. Lucas Romero roubou bola no meio de campo e ligou Felipe Morais na esquerda. O jovem cruzou para João Costa que finalizou bem, Hugo Souza fez boa defesa, mas Bruno Rodrigues aproveitou o rebote.

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Na segunda etapa, Otávio saiu mal do gol e acabou socando a bola para o alto. Gustavo Henrique fez o papel de atacante e marcou um golaço para empatar o duelo.

Foto: Marco Galvão/Cruzeiro

Instantes depois, Artur Jorge, que poupou alguns atletas, colocou em campo Gerson e Matheus Pereira, que deram mais criatividade ao time. Mas o gol saiu dos pés de outros atletas que também saíram do banco de reservas. Lucho Rodríguez fez cruzamento e Wanderson marcou o segundo gol da Raposa.

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Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na quinta colocação, agora com 36 pontos. Enquanto isso, o Corinthians fica na nona posição, com 32 pontos somados.

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