Leonardo Jardim e Cruzeiro lamentam morte de Diogo Jota e André Silva

O técnico do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim, se manifestou sobre a morte dos jogadores Diogo Jota, de 28 anos, do Liverpool, e André Silva, de 25 anos, do Penafiel, de Portugal, em acidente de carro nesta quinta-feira (3), em Zamora, na Espanha. Em entrevista à “Itatiaia”, antes da partida contra o Defensa y Justicia, em Cariacica (ES), pela Vitória Cup, o treinador se lembrou do sofrimento da família dos atletas:

- Hoje foi um mau dia para o mundo. Não somente porque o Jota era um jogador de alto nível, mas perdemos dois jovens que tinham a vida toda pela frente, que com certeza a família está em um momento extremamente difícil – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico também mandou mensagem à família dos irmãos Diogo Jota e André Silva:

- Leonardo Jardim e toda família cruzeirense querem dar as condolências e o apoio, e sabemos que tudo é importante, mas, quando chegamos a este momento, nada é importante. O mais importante é a vida e o mais importante é termos o que viver. Por isso, deixo uma mensagem à família de apoio, sabendo que é uma mágoa e uma perda muito difícil de conseguir viver – completou.

Cruzeiro lamenta nas redes sociais morte de Diogo Jota e André Silva

O Cruzeiro também se manifestou nas redes sociais sobre a morte dos jogadores e desejou forças aos familiares:

- O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento dos atletas portugueses Diogo Jota e André Silva. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil - escreveu o clube celeste.

Segundo a imprensa espanhola, o acidente com os jogadores portugueses ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus estourou, o que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o veículo pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil Espanhola.