Técnico do Cruzeiro vai aproveitar torneio para observar jogadores

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já avisou que vai aproveitar as duas partidas pela Vitória Cup, para dar minutagem e observar jogadores que têm tido poucas oportunidades nos jogos oficiais da temporada. Nesta quinta-feira (3), a Raposa enfrenta o Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20h. No domingo, o jogo será contra o Banfield, às 16h, no mesmo local.

- Acho importante fazer jogos competitivos depois de uma semana de trabalho, fazer dois encontros para rodar o efetivo, dar minutagem a todos, de forma a preparar outra vez para mais uma série forte de jogos competitivos, de forma sempre profissional, que é nossa forma de abordar – afirmou Leonardo Jardim.

Entre os jogadores que aguardam uma chance com Leonardo Jardim está o volante Japa, revelação das categorias de base do Cruzeiro. No entanto, devido a contusões, o jovem, de 21 anos, ainda não disputou uma partida sequer na temporada. Em 2023 e 2024, Japa participou de 22 jogos com a camisa celeste.

Volante Japa ainda não jogou pelo Cruzeiro nesta temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outra cria da Toca que espera ter oportunidade com Leonardo Jardim é o goleiro Otávio, de 19 anos. Terceira opção para a posição, Otávio, campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2023, ainda não estreou na equipe profissional do Cruzeiro.

Cruzeiro já escalou 34 jogadores nos 33 jogos da temporada

Nos 33 jogos da temporada, o Cruzeiro já usou 34 jogadores, incluindo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, FC Series, a antiga Florida Cup, nos Estados Unidos e um amistoso. A Raposa foi comandada por três treinadores: Fernando Diniz, demitido ainda em janeiro, o interino Wesley Carvalho, que permanece como auxiliar técnico, e Leonardo Jardim, que atingiu 24 partidas.

Quem mais atuou com a camisa do Cruzeiro em 2025 foi o goleiro Cássio, 29 partidas, curiosamente ao lado de um jogador considerado reserva, o meia Eduardo. O zagueiro Fabrício Bruno e o volante Lucas Romero jogaram 28 vezes.

Dos 34 jogadores que atuaram nesta temporada, seis já deixaram o clube: atacante Dudu (20 jogos), lateral-esquerdo Marlon (nove), atacantes Dinenno e Tevis (cinco), volante Peralta (dois) e o atacante Vitinho (um jogo).

Veja a lista dos jogadores que atuaram pelo Cruzeiro em 2025 e continuam na Toca da Raposa: